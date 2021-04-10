【逆市擴張】HAUSTAGE登陸K11 ART MALL　主打綠色生活及女性產品

▲ 「綠⾊時尚及⽣活設計館」HAUSTAGE，4月於K11 ART MALL 購物藝術館開設全新主題旗艦店（HAUSTAGE提供圖片）

「綠⾊時尚及⽣活設計館」HAUSTAGE，4月於K11 ART MALL 購物藝術館開設全新主題旗艦店，全新以女性為主題，並帶來開幕優惠低至8折。

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HAUSTAGE⽀持香港品牌，多個本地可持續性的時尚品牌已陸續進駐旗艦店，包括由本地建築師創立的時裝品牌 「FORME DE FLUDITE」、結合中⻄以傳承為理念的⾸飾「GINYU 今鈺」、採⽤再造⽪⾰及塑膠等循環再造物料波鞋「K!BO」、以再造尼⿓及可完全分解物料重新打造的⼿機殼及掛帶「CHEZZA」、以回收塑膠瓶為主要物料旳限量版瑜伽墊「L É G E R」。

HAUSTAGE K11 ART MALL 店內獨設 SUSTAINABLE BEAUTY BAR，為追求天然產品的女性提供全天然純素⾯部及⾝體護理產品，包括本地製作的純素香薰治療護膚品牌 VREE、意大利天然有機純素護膚及美妝品牌PUROBIO等。

4月18日帶來設計師VINCENT LI「MOVES ME時裝X舞蹈表演」，當天訂購新品可享85折。5月更有購物折扣獎賞，包括所有品牌享有9折優恵；選購任何時尚飾物品牌，再選購指定時裝品牌享8折。

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責任編輯：朱悅瀅