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【阿里巴巴反壟斷】阿里巴巴被重罰182億元人幣　集團發公開信﹕「處罰是對我們的警醒和鞭策」

新經濟追蹤 11:49 2021/04/10

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阿里巴巴回應市監局處罰。

市監局今早（10日）發表通告，以阿里巴巴旗下網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴 （09988） 須繳交罰款182.28億元人民幣（約216億港元）。阿里巴巴旗下企業新聞網站阿里足跡發文，以「致客戶和公眾的一封信」為題，對市監局判罰決定表示「誠懇接受、堅決服從」，未來將推出一系列措施降低平台經營門檻，並形容今天為「阿里巴巴集團發展歷程中至關重要的一天」。

阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣，官媒央媒相繼發文表態，詳情可見﹕【下一頁】

阿里巴巴發文稱，市監局是次處罰是對集團的「警醒」和「鞭策」，有助規範行業發展、維護公平競爭的市場環境。內文回顧阿里巴巴發展，指淘寶、天貓等平台模式在過去20多年得益於國家經濟發展，以及「管理部門對創新的支持和包容」。

在此背景下，阿里巴巴指，集團已認識到平台企業在國內經濟社會發展中的責任，並表示﹕

「只有永不停步順應時代和國家發展、永不停步傾聽、了解、服務好成千上萬的商家和消費者，永不停步地追尋技術創新，才是我們的生存之本。」

阿里巴巴形容，今天為「集團發展歷程中至關重要的一天」，集團將以此為新的起點，並視政府的監管、社會各界批評為集團一路成長的關鍵。

展望未來，阿里巴巴指，集團未將繼續出台一系列降平台經營門檻、減低平台經營成本的措施。

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編輯﹕賴奕羚

 

港股 壟斷 天貓 淘寶 新經濟 新經濟股 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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