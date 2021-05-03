【新股IPO】小電科技遞交上市申請　騰訊、螞蟻集團為最大機構股東　傳最多擬籌23億元（第二版）

▲ 小電科技傳擬最快今年內香港上市。

繼怪獸充電（美﹕EM）早前在美國上市後，再有充電寶服務提供商來港上市。杭州小電科技公司於早前遞交上市申請，有望成為內地第二間上市的共享充電寶服務提供商。值得留意的是，公司獲騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團投資。中金及瑞銀為聯席保薦人。外電最新消息指，小電科技擬籌2至3億美元（約15.5億至23.3億港元）。

怪獸充電美股首掛漲逾7%，詳情可見﹕【下一頁】

小電科技主要為商戶及用戶提供共享充電產品，據公司官網內容，現時小電科技用戶量接近2億。騰訊、螞蟻集團為小電科技投資者之一。

截至去年6月，騰訊持有小電科技9.66%股份，為最大機構投資者。內媒亦報道指，小電科技曾於去年下半年獲螞蟻集團新一輪融資。此外，紅杉資本、金沙江創投、元璟資本均持股超過5%股份。

據招股書中顯示，公司去年首季業務受到疫情影響大跌，惟今年首季業務平均每日訂單量已達到高位。今年首4個月，每個月的平均每日訂單量達到100萬以上。

截至去年全年，公司收入按年增16.8%至19.1億元（人民幣，下同）；經調整除所得稅前虧損達1.07億元，去年同期盈利為1.9億元。

內地媒體此前報道，小電科技去年6月曾計劃於創業版掛牌上市，惟今年3月終止創業版上市輔導工作。此外，公司亦曾考慮於美國上市，惟其後決定改往香港上市。

（第二版新增﹕擬籌2至3億美元）

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編輯﹕賴奕羚