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【阿里巴巴反壟斷】阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4%　阿里：誠懇接受

新經濟追蹤 10:25 2021/04/10

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內地市監局宣佈，根據《反壟斷法》第四十七條及第四十九條，對阿里巴巴在中國境內網售平台實施「二選一」行為作出行政處罰。

阿里巴巴 （09988） 被內地處以歷來最大的反壟斷罰款。內地市監局今（10日）宣佈，根據《反壟斷法》第四十七條及第四十九條，對阿里巴巴在中國境內網售平台實施「二選一」行為作出行政處罰，阿里巴巴需繳交罰款，相當於2019年境內銷售額4%，共計人民幣182.28億元（約216億港元）。

一數內地科企歷來「二選一」爭議，詳情可見﹕【下一頁】

阿里巴巴今早發表回應指，集團已收到市監局所發出的行政處罰書，阿里巴巴誠懇接受、堅決服從有關安排，並將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任。

市監局表示，自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並藉助市場力量、平台規則和數據、算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢，因此對阿里巴巴作出處罰。

阿里巴巴在去年12月底時，旗下銷售平台涉「二選一」等壟斷行為被市監局立案調查。「二選一」意指商戶在跟平台簽訂合作關係時，需要同時放棄與平台其他特定對手合作。

圖看阿里及螞蟻遭監管調查進程﹕

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人民日報﹕國家支持平台經濟發展態度不變

人民日報其後發表評論，指壟斷為市場經濟大敵，市監局是次判罰阿里巴巴決定為依法規範，有力支持國家平台經濟發展，維護平台內商家和消費者合法權益。內文特別提到，是次判罰並不意味著否定國家支持平台經濟發展的態度有所改變，而是要「堅持發展和規範並重」。內文亦指，相信在治理體系不斷健全下，平台經濟將迎來更大發展機遇。

（第二版新增﹕阿里巴巴回應）

（第三版新增﹕人民日報評論）

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編輯：賴奕羚

港股 阿里巴巴－SW（09988）

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