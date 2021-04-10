【美股收市】經濟復甦加速 道指漲297點破頂 標指再新高

美國經濟復甦加速，3月生產者物價指數（PPI）創10年新高，長債息周五回升，但道指及標指齊創新高，尾段升勢加劇，標指更首越4100關。

道指連升3日，收報33800點，升297點或0.9%；標指收報4128點，升31點或0.8%；納指收報13900點，升70點或0.5%。Honeywell獲大行唱好，股價升3.2%，為升幅最大道指成份股。

美銀(Bank of America)統計，投資者過去5個月向全球股票基金投放的資金，高達5690億美元，較2009至2020年12年累計總和4520億美元還多。美國沃頓商學院(Wharton School)教授西格爾認為，受惠儲局貨幣政策，美股今年有望持續升勢，起碼有三成至四成上行空間。

數據方面，原材料價及運輸費用上漲，帶動美國3月PPI按月上升1%，高過預期的0.5% ; 至於核心PPI，3月按月升0.7%，高於預期升0.2%，前值為升0.2%；按年則升3.1%，高於預期升2.7%，前值為升2.5%。

市場對通脹預期升溫使美債息上揚，10年期債息應聲漲6基點至1.68厘。

與此同時，白宮披露總統拜登任內首份預算大綱，2022財政年度聯邦預算擬增加8.4%，至1.52萬億美元；其中，聯邦開支計劃提高15.9%，以應對不平等、疾病和和氣候變化等議題。

儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，如果美國通脹率今年較後時間扳升，到年底仍未如預期般回落，局方在決定貨幣政策時，可能要推出相應措施。有關言論令市場揣測，儲局可能因應通脹預期失控，被迫提前加息。

另外，瑞信（美：CS）在美國對冲基金Archegos Capital斬倉事件錄重大虧損後，擬收緊對冲基金融資條件，外電更指，瑞信計劃重組對冲基金部門，未來幾個月內大幅削減經紀業務。

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責任編輯：柯志宏