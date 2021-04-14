  • 26°C
香港時間 : 2021414日 (三) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPAC】Grab公布透過與美國SPAC合併上市　東南亞獨角獸估值3089億港元

股市 14:44 2021/04/14

分享：

【SPAC】Grab公布透過與美國SPAC合併上市　東南亞獨角獸估值3089億港元

東南亞地區網約車及配送巨頭Grab宣布，與美國特殊目的收購公司（SPAC）Altimeter Growth達成合併協議，完成交易後，Grab將會在紐約納斯達克交易所上市，上市編號為GRAB，估值396億美元 （約3089億港元），並成為歷來最大的SPAC上市案例。Grab將從整項交易及上市中獲得45億美元資金，交易已獲兩者的董事會批准，預計7月完成。

美國SEC擬收緊會計準則遏SPAC熱潮，可見【下一頁】

根據協議，建立Altimeter Growth的Alitmeter資本，將牽頭參與40億美元的上市配售，當中Alitmeter資本出資7.5億美元，其餘投資者包括淡馬錫、貝萊德、富達、阿布扎比Mubadala投資公司及馬來西亞國民投資公司等。

綜合以往消息，Grab原訂估值達300億至400億美元，顯示公司上市估值為原先目標的上限。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】Grab擬以SPAC赴美上市　估值高達3120億元

【網購商機】屈臣氏夥Grab拓東南亞「O+O」購物　網購2小時內送貨

編輯：李勝君
 

美股 IPO 特殊目的收購公司（SPAC） 集資 收購 合併 東南亞 美國 Grab

上一篇文章

【對沖基金】達里奧策略不中用？　年回報2.6倍中國對沖基金經理：低波動投資在中國行不通

下一篇文章

【聯想股價】楊元慶：目標今年ISG、SSG業務收入增兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌