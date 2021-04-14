▲ 【SPAC】Grab公布透過與美國SPAC合併上市 東南亞獨角獸估值3089億港元

東南亞地區網約車及配送巨頭Grab宣布，與美國特殊目的收購公司（SPAC）Altimeter Growth達成合併協議，完成交易後，Grab將會在紐約納斯達克交易所上市，上市編號為GRAB，估值396億美元 （約3089億港元），並成為歷來最大的SPAC上市案例。Grab將從整項交易及上市中獲得45億美元資金，交易已獲兩者的董事會批准，預計7月完成。

美國SEC擬收緊會計準則遏SPAC熱潮，可見【下一頁】



根據協議，建立Altimeter Growth的Alitmeter資本，將牽頭參與40億美元的上市配售，當中Alitmeter資本出資7.5億美元，其餘投資者包括淡馬錫、貝萊德、富達、阿布扎比Mubadala投資公司及馬來西亞國民投資公司等。

綜合以往消息，Grab原訂估值達300億至400億美元，顯示公司上市估值為原先目標的上限。

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編輯：李勝君

