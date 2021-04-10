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【樓市現象】元朗譽88三房放盤足足5年都賣唔出 業主「終極一劈」100萬終成功出貨

股樓投資 17:50 2021/04/10

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樓市自年初以來交投保持暢旺，買家為怕未來樓價更高，入市速度更急，近月不少成交也是「冇睇樓」的成交。最近元朗譽88一個三房單位，單位放盤數年，由於不設睇樓，至最近業主減價100萬才成功沽出單位。 

【樓市現象】高價潮延至新界區二綫屋苑 粉嶺花都廣場頂層兩房「無樓睇」 換樓客598萬承接創新高，詳見【下一頁


利嘉閣地產高級經理朱子華表示，該行新近促成元朗譽88二座高層B室的二手成交，單位實用面積約663平方呎，採三房套間隔，望開揚市景。單位由2016年8月開始放盤，原叫價950萬元，由於有租客不設睇樓。及至近日，業主減價100萬元或約10.5%，最終獲買家以850萬元承接，並以交吉形式沽出，折合實用面積呎價約12,821元。

【職場熱話】公司總有同事經常遲到　網民盤點遲到人士的4大共通點　大嘆：準時真係咁難？，詳見【下一頁

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據悉，原業主於2013年2月，以約660.3萬元購入上述單位，持貨約8年，現轉手帳面獲利約189.7萬元，物業升值約29%。


朱子華補充，譽88本月至今累錄約3宗二手成交個案，平均成交實用呎價約13,395元，屋苑現時有約28個單位放售，叫價由680萬元起。

【樓市現象】3月逾500萬至1,000萬二手成交 創有紀錄新高 邊三個屋苑最旺?，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 樓價 成交 地產 元朗

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