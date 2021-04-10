【樓市現象】高價潮延至新界區二綫屋苑 粉嶺花都廣場頂層兩房「無樓睇」 換樓客598萬承接創新高

樓市氣氛熾熱，多區屋苑錄得創新高成交個案，高價潮延至新界區二綫屋苑。一名換樓客在「無樓睇」的情況下仍決定拍板，更為粉嶺花都廣場造價創出新高。

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世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，該行新近促成粉嶺花都廣場成交，單位為4座頂層連天台戶，實用面積413平方平方呎，為2房間隔。單位原開價600萬元，放盤僅4日，據知單位「無樓睇」，其後獲同區換樓客以598萬元承接，減幅3%，實用面積呎價14,479元，屬該屋苑兩房戶造價新高。

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據了解，原業主於2001年4月購入上址，當時作價130萬元，持貨20年至今轉售，賬面獲利468萬元，單位期內升值3.6倍。

花都廣場是由恒基地產及華懋集團合作發展的屋苑，位於新界北區粉嶺百和路88號，項目於1995年11月入伙。屋苑設有10幢住宅大廈，合共提供2,710個分層住宅，單位的實用面積介乎370至536平方呎。

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由項目步行至港鐵粉嶺站約10分鐘步程，屋苑對出百和路另有多條巴士及小巴路線，前往港鐵粉嶺站、上水站，以至油尖旺、觀塘及中環至灣仔、鰂魚涌等多個地方。物業基座設有購物商場「花都購物廣場」，提供多間食肆、便利店、個人護理店及服飾店。



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記者：陳詠妍