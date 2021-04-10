【中國經濟】IMF原副總裁朱民：中國領先全球經濟復甦一個週期 今年需修補結構性不平衡

疫情影響全球，隔著中國疫情持續穩定，市場對未來經濟發展走勢十分關注。清華大學國家金融學院院長、國際貨幣基金組織（IMF）原副總裁朱民今天出席一個內地經濟學家論壇時指出，2021年是「十四五」規劃起點年，也是經濟結構轉型一個重要基礎年。他認為今年宏觀政策定位不是走出疫情，而是在新的基礎上尋求發展。

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朱民表示，今年內地宏觀政策進行總量調控同時更應注重結構，推動結構的平衡、引領結構的轉型，推動中國經濟走到綠色可持續發展模式上來。他指出：「中國整整領先全球經濟復甦一個週期，當大部分國家正在考慮走出疫情危機時，中國已率先走出並在考慮未來可持續發展問題。在這個階段，經濟總量不重要，結構和質量相對更重要，因為這是打好新基礎的起點。」

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他續稱，今年需要修補疫情造成的結構性不平衡，如產業之間的不平衡、虛擬金融和實體經濟的不平衡、區域發展的不平衡、就業的不平衡、收入的不平衡等，不能由此形成一個持久性的傷痕。



他解釋指，歷史上過去近百年來各種危機，政策上最容易犯的一個錯誤就是過度看總量、忽視結構，以至於疫情或者危機變成結構變化的轉折點，製造了一個持久性的傷痕，而在以後需要花相當長的時間來改進。

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除修正疫情造成的結構不平衡的同時，朱民認為也要面向未來，看到老齡化、碳中和以及數字化轉型，推動經濟朝這三個方向走，從而把中國經濟帶到一個永久性的、綠色的、可持續的新發展軌道上。



在以上背景下，朱民認為內地仍需保持寬裕的流動性。他指內地利率水平現已開始上升，而且上升幅度快於國際平均利率水平，所以貨幣政策要保持寬鬆。與此同時，財政政策的精準發力也變的比較重要，因為財政歷來是調結構最有力和最關鍵的工具。

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責任編制：陳詠妍