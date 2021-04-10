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達拉斯聯儲行總裁卡普蘭：將推動聯儲局減少經濟支持措施

環球政經 13:06 2021/04/10

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市場關注聯儲局何時展開退市行動，美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，由於擔心金融市場過度冒險行為和潛在通脹，他將推動美國聯儲局盡快減少對經濟的支持。

料旅遊需求持續回升 美國多間航空公司復聘機師，詳見【下一頁


總裁卡普蘭是聯儲局中認為明年應開始加息的4名委員之一，他指出，關注未來數個月的數據及預測，以尋找是時候開始縮減每月1200億美元買債規模的跡象。

聯儲局料經濟迎40年最強增長 續推貨幣政策至穩固復甦，詳見【下一頁


卡普蘭指：「你不想先發製人，但我也不想事後才作出反應導致晚了一步。」他續稱，一旦疫情受控，即使病毒未被消滅，但不會出現醫院不堪負荷的嚴重感染，而且在實現充分就業和2%通脹目標方面明顯取得進展，就應該開始撤走寬鬆政策，由資產購買方面做起，削減購債規模。


他預計至今年底，美國經濟增長將達6.5%，失業率4%，而通脹適度高於2%。


【旅遊氣泡】澳洲於本月19日和新西蘭啟動旅遊氣泡 新加坡擬成下一個對象，詳見【下一頁

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