【樓市現象】3月逾500萬至1,000萬二手成交 創有紀錄新高 邊三個屋苑最旺?

今年初以來疫情持續反覆，但樓市表現卻持續超班，據土地註冊處最新資料顯示，3月逾500萬至1,000萬元二手住宅錄3,721宗註冊，較2月的2,836宗增加約31.2%，創有紀錄新高。

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香港置業研究部董事王品弟表示，若以港島、九龍及新界三區劃分，3月逾500萬至1,000萬元的二手住宅註冊量中，港島區錄得587宗註冊，較2月的425宗增加約38.1%；九龍區錄841宗註冊，較2月的654宗增加約28.6%；新界區錄2,293宗註冊，較2月的1,757宗增加約30.5%。

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上月逾500萬至1,000萬元的成交中，究竟哪三個屋苑交投最旺?以天水圍嘉湖山莊稱冠，期內錄得62宗逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊較2月的59宗增加約5.1%。

至於將軍澳新都城以50宗註冊排第二，較2月的34宗增加約47.1%。

排行第三的，則是沙田第一城，期內錄得41宗樓價逾500萬至1,000萬元的成交，按月持平。

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記者：陳詠妍