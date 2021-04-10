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【樓市現象】3月逾500萬至1,000萬二手成交 創有紀錄新高 邊三個屋苑最旺?

股樓投資 09:00 2021/04/10

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今年初以來疫情持續反覆，但樓市表現卻持續超班，據土地註冊處最新資料顯示，3月逾500萬至1,000萬元二手住宅錄3,721宗註冊，較2月的2,836宗增加約31.2%，創有紀錄新高。

【室內設計】「暖爸」為增孩子活動空間　500萬買大圍470呎居屋　採新派「Japandi」風格　 一設計解決風水直衝問題，詳見【下一頁

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香港置業研究部董事王品弟表示，若以港島、九龍及新界三區劃分，3月逾500萬至1,000萬元的二手住宅註冊量中，港島區錄得587宗註冊，較2月的425宗增加約38.1%；九龍區錄841宗註冊，較2月的654宗增加約28.6%；新界區錄2,293宗註冊，較2月的1,757宗增加約30.5%。

【樓市現象】業主28年前52萬買馬鞍山居屋 持貨多年沽出單位 樓價升幅驚人，詳見【下一頁

上月逾500萬至1,000萬元的成交中，究竟哪三個屋苑交投最旺?以天水圍嘉湖山莊稱冠，期內錄得62宗逾500萬至1,000萬元二手住宅註冊較2月的59宗增加約5.1%。
至於將軍澳新都城以50宗註冊排第二，較2月的34宗增加約47.1%。

排行第三的，則是沙田第一城，期內錄得41宗樓價逾500萬至1,000萬元的成交，按月持平。

【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

疫情 土地註冊處 樓價 天水圍 沙田第一城 新都城 嘉湖山莊

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