【新冠疫情再爆發】屯門人注意！愛暉樓現垂直播毒 今再増確診 10、31及32室單位全撤離檢疫

近日本港新冠疫情再度爆發，且屯門友愛邨愛暉樓連日出現多宗確診，更驚現垂直播毒，令屯門居民人人自危。

根據衛生署衛生防護中心下午公布，截至周六（10日）凌晨零時本港再新增5宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗均居於爆疫的屯門友愛邨愛暉樓第3座，分別為一名66歲男子和一名6歲男童。至今在該幢大廈已出現5宗確診。

目前，友愛邨愛暉樓第3座出現4宗確診個案和兩宗初步確診個案，涉及5個09、31及32室單位，中心正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

愛暉樓突然成為「疫區」，繼昨日有3宗個案涉及3個09室單位，驚現垂傳播需要09室單位戶撤離檢疫後，在最新發現的兩宗初步確診個案，為同住於一個32室單位的家人。鑑於早前一個31室單位曾出現一個確診個案，而調查發現該座09與10室單位及31與32室單位均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，中心決定採取更審慎的感染控制措施，進一步向友愛邨愛暉樓第3座所有樓層的10、31及32室單位（即2至26樓）沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心，若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。





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記者：張以正