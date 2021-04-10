【阿里巴巴9988】阿里巴巴壟斷被罰款182億人民幣 集團：我們誠懇接受

有關阿里巴巴 （09988）被指壟斷罰款一事發酵一段時間，似乎終於有個了斷。

市監局在今日（10日）發表通告指，以阿里巴巴旗下網上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴須繳交罰款182.28億元人民幣（約216億港元）。

阿里巴巴亦迅速回應，除了在微博貼文指︰「今天，我們收到《國家市場監管總局行政處罰決定書》，對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。我們將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任。」

同時亦透過阿里足跡以「致客戶和公眾的一封信」為題，就市監局判罰決定作回應，表示「誠懇接受、堅決服從」，未來將推出一系列措施降低平台經營門檻，並形容今天為阿里巴巴集團發展歷程中至關重要的一天，集團將以此為新的起點，並視政府的監管、社會各界批評為集團一路成長的關鍵。

對於今次的罰款，市場早已揣測將會是破紀錄的高額罰款，上月就有外電報道指，中國反壟斷監管機構正考慮就反競爭行為，對阿里巴巴處以罰款，金額或超過高通（QCOM）2015年因反競爭行為而支付的9.75億美元（約76.05億港元）罰款，是迄今中國企業史上的最高罰款。

市場就阿里巴巴今次要繳交的巨額罪款也有不少議論，有的說「罰繳不足四分一的季度盈利換回自由，值得！」、「星期一股價應該會升！」.... 可見市場都覺得有個了斷是好事。

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記者：張以正