【新股IPO】攜程招股抽唔抽？中概股已玩完？ 耀才許繹彬：中概股仍具吸引力

內地綫上旅遊平台攜程（新上市編號：09961）來港第二上市正在招股，不過觀乎反應未見熱烈，到底是因為近期新股氣氛不濟？近期同樣第二上市的百度（09888）和嗶哩嗶哩（09626）上市表現未見突出，以至曾經同被「期待」來港上市的攜程也暫不被看好？

事實上，自前陣子由著名韓裔基金經理Hwang Sung Kook（Bill Hwang）管理的投資基金Archegos Capital引爆了一場被形容為「人類歷史上最大單日虧損」的中概股股災後，中概股暫時都未見「有運行」，股價仍在收復失地中。

另一邊廂，美國證交會（SEC）周三（24日）宣布執行《外國控股公司責任法》，令中概股雪上加霜，市場憂慮多隻中概股恐面臨退市壓力。

對於市場對中概股的憂慮，耀才證券行政總裁許繹彬坦言無辦法，始終他們（基金）投資了很多中概股，只要一觸發到程式沽盤或者觸發到斬倉盤，都要捱一輪。但強調，這一次某程度不是因為中概股輸，而可能是整個美股突然間調整，致令持有的股份都要沽出。「如果美股大市長期低迷，債息繼續上升，美股就要繼續調整，因為去年市況實在太好，槓桿放得太大，很易出現斬倉爆煲，這是一個定律。」

許繹彬指，剛上市的百度、嗶哩嗶哩只是生不逢時，準備上市一刻就碰上美股因為債息上升而調整，百度屬於新經濟股，自然不能獨善其身。雖說百度上市前都未出現韓國基金爆煲，為甚麼掛牌表現仍不好？許繹彬認為是跟現在大家對美股愈來愈熟悉有關。

「去年美股波幅好大，大家對美股的參與度高了 ，變相投資者可以直接在美股買百度，買嗶哩嗶哩，所以當他們來招股的時候，投資者發覺招股價的溢價比美股還要高，倒不如先買美股，用不着要在港股抽新股，以致其招股認購反應未見十分熱烈。」

的而且確，近年愈來愈多人轉投炒美股，以百度為例，在百度回流港股招股之前，有不少投資者早已「偷步」在美股掃貨，而且百度美股股價近期亦如坐過山車般經歷高低起伏，鐘情百度的投資者，或許早已在美股炒得興高采烈。

很多投資者轉戰到美股市場，另一方面，當百度上市時又正值美股出現調整，自然令掛牌表現強差人意，形成中概股回流這個議題突然備受冷落。許繹彬續指，「現在不能跟去年農夫山泉（09633）、明源雲（00909）或泡泡瑪特（09992）相提並論，因為那些新股沒有頂，大家都在猜首日升幅可以有多少，想像空間很濶，但倒過來，因為中概股已經有美股，沒可能會高過美股，變相畫了一個頂，加上大市氣氛不好，頓然間出現一沉百踩的情況，即使百度和嗶哩嗶哩這類具規模和概念的公司，也難逃一劫。」

而且，中概股的新股其實還有一個制肘股價的問題，就是因為已經在美國上市，所以很難像其他新股般沒有「包袱」，首日掛牌能升逾倍，觀乎過去已回流的中概股，都沒有一隻能像快手首日掛牌的升幅。

眼見百度和嗶哩嗶哩回港第二上市，首日掛牌有點「雷聲大雨點小」，到底中概股是否已經不值得在招股期間認購？許繹彬直言不能因現在情況判他死刑，但要看市場氣氛而定，「如果日後有隻中概股回來，遇上美股反彈，而其招股價可能比美股股價更吸引，這樣成個故事又會不同了，當然現在大家都沒有水晶球，但已知道的是，第一今次中概股回流失準是因為市況不就；第二是因為美股在過去一很多投資者很熱衷炒買美，很多人都傾向先炒美股；第三就是價位封頂，對首日掛牌股價沒太多想像空間，而不是好像一般新股，有無限的想像上升空間。」

許繹彬認為中概股仍有其吸引力，「猶記得自2020年阿里巴巴（09988）開始，到去年的網易（09999）和京東（09618）三隻回歸中概股比較轟動，因為當時大家都不太知道是甚麼來的，加上期時美國納斯達克綜合指數不是升得太好，不像自去年3月開始，美股熱炒，到今年2月仍不斷創新高，所以那幾隻股份回來第二上市的時候，其實很平穩，即使上市後，股價也不是太差，亦因為有中概股回流這個字眼，引起了外界更多的注目。」

「老實說，如果去年你問我，是中概股遇正一個很好的時機，2021年同時有很多新經濟股和醫藥股來港上市，可說是『食正』個浪，很多新股首日都升，而首三隻中概股阿里巴巴、網易和京東更是適逢『宅經濟』和新經濟文化冒起，令此三股大放異彩，從而打響了中概股這個概念。」



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記者：張以正