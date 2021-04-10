【新股IPO】中概股何去何從 會否爆發中概股在美國退市潮？

美國證交會（SEC）在3月24日宣布執行《外國控股公司責任法》，令本來正經歷著「血洗中概股」之同時再添一絲陰霾，市場憂慮多隻中概股恐面臨退市壓力。

耀才證券行政總裁許繹彬直言這個其實已非新議題，早於前美國總統特朗普政府都已經說過，但又不見得去年第三四季帶動到很多中概股回來香港上市。雖然很多人覺得美國總統拜登上場後或會修改昔日特朗普的制華攻策，修復跟中國的關係。但如許繹彬所言，拜登只不過上場數月，很難在短期內把過去的政策一下子推翻，更何況中國是一個痛點，不會說因總統換了人就頓時間鬆綁。

已在港上市中概股

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的而且確，這次中概股的監管風暴，緣自去年12月，當時特朗普簽署了《外國控股公司問責法》，目的是如果中國公司連續三年不符合美國的審計標準，就將它們從美國交易所除名。市場普遍預期，SEC此舉會增加中概股企業在美國退市的壓力，並且加快該些企業赴港第二上市的步伐，故自去年該法生效以來，已有12隻中概股來港第二上市。

資料顯示，目前有超過260家在美上市的外國公司阻礙PCAOB的監管，當中超過九成、即超過230家是中概股，所以說實施《外國公司問責法案》是針對中概股而設非無根據。

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另一邊廂，有指嗶哩嗶哩在港第二上市數日，已經有六成股份搬到香港，質疑是否為日後退市鋪路。許繹彬說：「我覺得這是進可攻退可守的方法，老實說如果美國那邊沒有甚麼大變化，他們應該都仍然想在美國保留上市地位，畢竟是科技股，但反正股份是可以互換的，他們隨時把美股調到港股也可以，如果美國風聲緊，現在已調動六成股份回香港，假設美國有進一步制裁都可以走得快過別人，如果沒有事又可調回美股，只不過日這樣政策就會牽引住股份的走向。

事實上，頭六大市值的阿里巴巴、新東方教育、拼多多、京東、網易及百度，已涵蓋所有中概股總市值幾近八成，六企市值共15,700億美元，上述大型中概股為了確保它們在美的融資渠道，相信在中國證監會的默許下，最能配合美國監管的機構的安排。

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記者：張以正