【Bitcoin創新高】比特幣升穿61000美元創新高 交銀國際洪灝： 年底料可升至10萬美元

曾經，比特幣（Bitcoin）剛出現之初，給大眾的第一個印象可能是「呃人」的感覺，尤其掘礦機騙人的新聞時有聽聞 ，但相隔數載，當初誰會料到比特幣的認受性愈來愈高，甚至連一些大企業亦樂於接受以比特幣來交易。

在今午（10日）比特幣升穿61,000美元關口，再創歷史新高。根據Coindesk數據顯示，比特幣在下午1時01分曾升至61,029美元，24小時內升幅達4.2%，現時比特幣總市值為1.14萬億美元。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝自去年初已經建議大家要投資比特幣，結果看看現在比特幣在過去數月的升勢，足證他的眼光。盡管比特幣自年初至今，由1萬美元升至近期最高位的6萬美元，但洪灝依然信心十足：「我認為現在6萬仍未升完，升到10萬再看，我覺得年底就有機會見10萬美元。」

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眼見比特幣升勢凌厲，可能大家會有個疑問，畢竟這東西沒有任何基本因素支持，但洪灝認為從升勢已反映了大家對其的信心，且直言雖然比特幣是個泡沫，但泡沫不是這個時候爆破。「你看比特幣由4萬升至6萬多元，其實大家開始認可，目前已有主權基金、退休基金配置比特幣，VISA又推出一個可用比特幣支付結算的功能，Tesla又推行可用虛擬貨幣買車，將會只會愈來愈多。」

到底是甚麼原因令洪灝如此看好比特幣？他坦言不是說虛擬貨幣有多好，只是對現有貨幣制度的對冲，「我覺得現在愈來愈多人接受，但始終不是主流，大家都說比特幣不會產生現金流，其實藝術品一樣不會產生現金流，為何藝術品可以升值，黃金同樣不會產生現金流，就是對現有貨幣體系的公信力進行對冲，這是對冲，永遠有價值。」

他以保險作比喻，「好像你買了一張保單，你不會希望這張保單生效，而正因為風險愈來愈高，令這張保單愈值錢，可以說比特幣就是保單，現在貨幣的不確定性實在太高，美國不斷在印鈔，歐央行亦如是。若讓我揀意大利國債和比特幣，當然是買比特幣好，比特幣是所有用戶的信用制度，這個幣的存在和可靠性是因為大家用戶有信用，只要系統有信用，就不會崩潰，這個邏輯很難改變，現行貨幣的不確定性太大了。」



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記者：張以正