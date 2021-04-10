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【SPAC殼併購】李澤楷旗下SPAC擬收購印尼旅遊獨角獸Traveloka

股樓投資 14:49 2021/04/10

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特殊目的收購公司（SPAC）是近期投資界的一個新話題，早已有傳不少大孖沙都在成立SPAC殼公司，當中更以香港首富李嘉誠和電盈（00008）主席李澤楷父子最受瞩目。

比特幣升穿61000美元創新高 交銀國際洪灝： 年底料可升至10萬美元，見【下一頁】

有消息指，李澤楷正和Paypal聯合創辦人Peter Thiel早前成立的SPAC殼公司Bridgetown Holdings，擬收購印尼線上旅遊入口網站Traveloka。惟Bridgetown及Traveloka兩間公司都拒絕評論有關報道。

SPAC殼公司的上市和併購流程:

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消息並指，若Traveloka是次成功借殼上市，估值有望可達到50億美元（約388.9億港元），成為首批通過特殊目的收購公司上市的東南亞獨角獸之一。Traveloka最近一次估值為27.5億美元（約213.9億港元）。Bridgetown Holdings去年10月在美國進行首次公開募股，集資約5.95億美元（46.28億港元）。

康諾亞生物醫藥科技已遞交上市申請　集資約31億元，見【下一頁】

成立於2012年的Traveloka，主要提供航班及酒店預訂服務，現時業務範圍主要涵蓋6個東南亞國家以及澳洲。李澤楷旗下富衛香港、新加坡政府投資公司（GIC）及Expedia均為投資者之一。

 

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記者：張以正

特殊目的收購公司（SPAC） IPO 港股

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