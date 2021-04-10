【新股IPO】康諾亞生物醫藥科技已遞交上市申請　集資約31億元

再有生物醫藥股準備上市。康諾亞生物醫藥科技已遞交上市申請，消息指，康諾亞生物計劃集資3億至4億美元（約23.25億至31億港元），聯席保薦人為摩根士丹利、中金及華泰。

康諾亞生物醫藥科技是一間家生物科技公司，擁有超過十種候選藥物處於內部研發階段，其中五種處於臨床階段，候選藥物分為腫瘤及自體免疫。2020年度，康諾亞生物尚未從產品銷售中產生任何收入；虧損則按年擴大至8.2億元人民幣，2019年同期虧損則錄得1.67億元人民幣。

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是次集資所得60%將用於未來三至五年內為核心及主要產品的研發及商業化、15%為其他管線產品的臨床前評估及臨床開發、15%於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備、約10%一般企業及營 運資金用途。

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記者：張以正