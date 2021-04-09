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【筍盤推介】港島區上車首選 4分鐘就到香港大學站 2房單位樓價只係「5字頭」

股樓投資 23:32 2021/04/09

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年初以來樓市持續升溫，樓價再有創新高趨勢，要找尋低水上車盤，難度愈來愈大。以下介紹的放盤，是位於西環石塘咀的和發大廈，入場銀碼較細，適合上車人士。

【室內設計】「暖爸」為增孩子活動空間　500萬買大圍470呎居屋　採新派「Japandi」風格　 一設計解決風水直衝問題，詳見【下一頁


位於石塘咀皇后大道西533至543號的和發大廈，為單幢式物業，設有120個單位。物業於1975年入伙，樓齡46年，實用面積由258平方呎至295平方呎。和發大廈的最大優勢是交通便利，前往港鐵香港大學站只需4分鐘。跟大型購物中心西寶城也是近在咫尺。

【樓市現象】業主28年前52萬買馬鞍山居屋 持貨多年沽出單位 樓價升幅驚人，詳見【下一頁

以下介紹的放盤位於和發大廈低層E室，實用面積295平方呎，間隔為2房，單位叫價548萬元，實用面積每呎叫價18,576元。單位最大賣點是景觀開揚，而且物業早前已進行維修及更換新的升降機，外表看起來更年輕。

【筍盤推介】大型屋苑超近西鐵站樓下就係商場 3房單位景觀開揚啱哂大家庭，詳見【下一頁

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
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放盤詳細資料如下：

放盤單位:  石塘咀和發大廈低層 E室 （物業編號: BH15703450）
實用面積： 295平方呎
間隔： 2房
叫價： 548萬元
賣點：
  • 上車首選 （可承造9成按揭，上車首期只需要55萬元） 
  • 早前大廈已進行大維修及更換新的升降機
  • 間格實用
  • 景觀開揚
  • 物業前往港鐵香港大學站只需4分鐘左右，交通方便

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/39ZfKy5

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

 

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