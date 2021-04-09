【筍盤推介】港島區上車首選 4分鐘就到香港大學站 2房單位樓價只係「5字頭」

年初以來樓市持續升溫，樓價再有創新高趨勢，要找尋低水上車盤，難度愈來愈大。以下介紹的放盤，是位於西環石塘咀的和發大廈，入場銀碼較細，適合上車人士。

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位於石塘咀皇后大道西533至543號的和發大廈，為單幢式物業，設有120個單位。物業於1975年入伙，樓齡46年，實用面積由258平方呎至295平方呎。和發大廈的最大優勢是交通便利，前往港鐵香港大學站只需4分鐘。跟大型購物中心西寶城也是近在咫尺。

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以下介紹的放盤位於和發大廈低層E室，實用面積295平方呎，間隔為2房，單位叫價548萬元，實用面積每呎叫價18,576元。單位最大賣點是景觀開揚，而且物業早前已進行維修及更換新的升降機，外表看起來更年輕。

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以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 石塘咀和發大廈低層 E室 （物業編號: BH15703450） 實用面積： 295平方呎 間隔： 2房 叫價： 548萬元 賣點： 上車首選 （可承造9成按揭，上車首期只需要55萬元）

早前大廈已進行大維修及更換新的升降機

間格實用

景觀開揚

物業前往港鐵香港大學站只需4分鐘左右，交通方便

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/39ZfKy5

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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