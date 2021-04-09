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【新股IPO】攜程9961招股第二日 孖展額增至逾38億元 超額認購逾4.2倍

股樓投資 23:28 2021/04/09

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內地綫上旅遊平台攜程（新上市編號：09961）招股第二日，反應未見熱烈，綜合多家券商累計借出孖展超過38.5億元，相當於公開發售部超額認購逾4.2倍。攜程由周四至下周二（13日）招股，4月19日掛牌，最高發售價為每股333元，集資最多105.3億元，一手50股，入場費約16,817.78元。

已上市中概股

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騰訊又有份 安居客已遞交上市申請，見【下一頁】

攜程旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度(09888)  持有11.5%股權為公司第一大股東，創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊(00700)大股東Naspers持股約5.5%。

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記者：張以正

攜程（美：TCOM） 攜程集團－S（09961） IPO 港股

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