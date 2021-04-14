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【小米回購】小米連續第8日回購　涉資1.99億元

股市 22:15 2021/04/14

分享：

小米  （01810）  今日（13日）再度回購779萬股，涉資縮至1.99億元，最高價為25.7元，最低價為25.4元，為連續第8日回購，共斥32.91億元。小米上月初公布將不定期在公開市場回購股份，「彈藥」最多為100億元。

小米全日升2%，收報25.4元，成交額達24.89億元。

小米生態鏈公司石頭科技傳造車，詳情可見﹕【下一頁】

近日回購詳情如下﹕

日期 回購股份數目 涉資（元）
4月14日 779.0萬股 1.99億
4月13日 1,601.7萬股 3.98億
4月12日 1,997.0萬股 4.99億
4月9日 1,944.0萬股 4.98億
4月8日 1,902.0萬股 4.99億
4月7日 1,887.3萬股 4.99億
4月1日 766.5萬股 2.00億
3月31日 1,930.76萬股 4.99億

 

更多【新經濟股】文章

相關文章：【小米股價】小米非執董劉芹上周連續3日減持 套現8.7億元

 

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編輯：區嘉俊

港股 小米集團－W（01810） 回購

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