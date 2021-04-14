【小米回購】小米連續第8日回購　涉資1.99億元

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.7% 夜期跌77點 北水流入13億加倉潤啤騰訊（不斷更新）
小米 （01810） 今日（13日）再度回購779萬股，涉資縮至1.99億元，最高價為25.7元，最低價為25.4元，為連續第8日回購，共斥32.91億元。小米上月初公布將不定期在公開市場回購股份，「彈藥」最多為100億元。
小米全日升2%，收報25.4元，成交額達24.89億元。
小米生態鏈公司石頭科技傳造車，詳情可見﹕【下一頁】
近日回購詳情如下﹕
|日期
|回購股份數目
|涉資（元）
|4月14日
|779.0萬股
|1.99億
|4月13日
|1,601.7萬股
|3.98億
|4月12日
|1,997.0萬股
|4.99億
|4月9日
|1,944.0萬股
|4.98億
|4月8日
|1,902.0萬股
|4.99億
|4月7日
|1,887.3萬股
|4.99億
|4月1日
|766.5萬股
|2.00億
|3月31日
|1,930.76萬股
|4.99億
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編輯：區嘉俊