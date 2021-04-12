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【小米回購】小米連續第6日回購　涉資4.99億元

股市 20:44 2021/04/12

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小米  （01810）  今日（12日）再度回購1997萬股，涉資4.99億元，最高價為25.2元，最低價為24.75元，為連續第6日回購，共斥26.94億元。小米平均每日買5億元，以初期目標彈藥100億元計，約可買20個交易日。

小米全日跌2.9%，收報24.98元，成交額達36億元。

小米生態鏈公司石頭科技傳造車，詳情可見﹕【下一頁】

近日回購詳情如下﹕

日期 回購股份數目 涉資（元）
4月12日 1,997.0萬股 4.99億
4月9日 1,944.0萬股 4.98億
4月8日 1,902.0萬股 4.99億
4月7日 1,887.3萬股 4.99億
4月1日 766.5萬股 2.00億
3月31日 1,930.76萬股 4.99億

 

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編輯：區嘉俊

港股 小米集團－W（01810） 回購

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