【小米回購】小米連續第6日回購　涉資4.99億元

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【恒指夜期】滙豐倫敦高港1.3% 北水走資25億沽吉利美團 螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
小米 （01810） 今日（12日）再度回購1997萬股，涉資4.99億元，最高價為25.2元，最低價為24.75元，為連續第6日回購，共斥26.94億元。小米平均每日買5億元，以初期目標彈藥100億元計，約可買20個交易日。
小米全日跌2.9%，收報24.98元，成交額達36億元。
小米生態鏈公司石頭科技傳造車，詳情可見﹕【下一頁】
近日回購詳情如下﹕
|日期
|回購股份數目
|涉資（元）
|4月12日
|1,997.0萬股
|4.99億
|4月9日
|1,944.0萬股
|4.98億
|4月8日
|1,902.0萬股
|4.99億
|4月7日
|1,887.3萬股
|4.99億
|4月1日
|766.5萬股
|2.00億
|3月31日
|1,930.76萬股
|4.99億
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編輯：區嘉俊