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【小米回購】小米連續第11日回購　斥資約1.97億元

股市 23:24 2021/04/19

分享：

小米  （01810）  今日（19日）再度回購740萬股，涉資約1.97億元，最高價為26.6元，最低價為26.45元，為連續第11日回購，共斥約39億元。小米上月初公布將不定期在公開市場回購股份，「彈藥」最多為100億元。

小米全日升逾2%，收報26.6元，成交額40億元。

小米首款萬元摺疊手機Mix Fold開賣1分鐘已經有......【下一頁】

近日回購詳情如下﹕

日期 回購股份數目 涉資（元）
4月19日 740.0萬股 1.97億
4月16日 637.4萬股 1.65億
4月15日 988.0萬股 2.49億
4月14日 779.0萬股 1.99億
4月13日 1,601.7萬股 3.98億
4月12日 1,997.0萬股 4.99億
4月9日 1,944.0萬股 4.98億
4月8日 1,902.0萬股 4.99億
4月7日 1,887.3萬股 4.99億
4月1日 766.5萬股 2.00億
3月31日 1,930.76萬股 4.99億

 

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相關文章：【小米造車】小米申請註冊多個「米車」商標　小米電動車有名字了？

 

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編輯：區嘉俊

港股 小米集團－W（01810） 回購

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