【小米回購】小米連續第11日回購　斥資約1.97億元

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小米 （01810） 今日（19日）再度回購740萬股，涉資約1.97億元，最高價為26.6元，最低價為26.45元，為連續第11日回購，共斥約39億元。小米上月初公布將不定期在公開市場回購股份，「彈藥」最多為100億元。
小米全日升逾2%，收報26.6元，成交額40億元。
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近日回購詳情如下﹕
|日期
|回購股份數目
|涉資（元）
|4月19日
|740.0萬股
|1.97億
|4月16日
|637.4萬股
|1.65億
|4月15日
|988.0萬股
|2.49億
|4月14日
|779.0萬股
|1.99億
|4月13日
|1,601.7萬股
|3.98億
|4月12日
|1,997.0萬股
|4.99億
|4月9日
|1,944.0萬股
|4.98億
|4月8日
|1,902.0萬股
|4.99億
|4月7日
|1,887.3萬股
|4.99億
|4月1日
|766.5萬股
|2.00億
|3月31日
|1,930.76萬股
|4.99億
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編輯：區嘉俊