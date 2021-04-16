【小米回購】小米連續第10日回購　累斥逾37億元

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【新股IPO】京東物流爭4月底上市聆訊 連虧13年、第4家京東系港股值不值得認購？
小米 （01810） 今日（15日）再度回購637.4萬股，涉資約1.65億元，為連日以來最少，最高價為26.1元，最低價為25.5元，為連續第十日回購，共斥逾37億元。小米上月初公布將不定期在公開市場回購股份，「彈藥」最多為100億元。
小米全日升2%，收報26.05元，成交額達32.24億元。
近日回購詳情如下﹕
|日期
|回購股份數目
|涉資（元）
|4月16日
|637.4萬股
|1.65億
|4月15日
|988.0萬股
|2.49億
|4月14日
|779.0萬股
|1.99億
|4月13日
|1,601.7萬股
|3.98億
|4月12日
|1,997.0萬股
|4.99億
|4月9日
|1,944.0萬股
|4.98億
|4月8日
|1,902.0萬股
|4.99億
|4月7日
|1,887.3萬股
|4.99億
|4月1日
|766.5萬股
|2.00億
|3月31日
|1,930.76萬股
|4.99億
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編輯：區嘉俊