  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 23:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米回購】小米連續第五日回購　涉資4.98億元

股市 23:03 2021/04/09

分享：

小米  （01810）  今日（9日）再度回購1944萬股，涉資4.98億元，最高價為26.1元，最低價為25.4元，為連續第五日回購。

小米今日全日跌1.9%，收報25.7元，成交額達29.57億。

小米生態鏈公司石頭科技傳造車，詳情可見﹕【下一頁】

近日回購詳情如下﹕

日期 回購股份數目 涉資（元）
4月9日 1,944.0萬股 4.98億
4月8日 1,902.0萬股 4.99億
4月7日 1,887.3萬股 4.99億
4月1日 766.5萬股 2.00億
3月31日 1,930.76萬股 4.99億

港交所公告顯示，小米在3月31日、4月1日、4月7日及4月8日分別進行回購。小米在3月31日回購1930.76萬股，每股最高價為26.2元，最低為25.5元，涉資4.99億元；其後則在4月1日以約2億元，回購766.5萬股，每股最高價為26.35元，最低價為26.25元；4月7日以4.99億回購1887.3萬股，最高價為26.9元，最低價為26.25元；4月8日以4.99億回購1902萬股，最高價為26.6元，最低價為26.05元。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【小米股價】小米電視、紅米電視加價 小米：核心零部件價格持續大幅波動

【造車熱潮】百度、小米之後 滴滴都要造車？ 傳已開始向各大車廠挖角

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：區嘉俊

港股 小米集團－W（01810） 回購

下一篇文章

【美股市況】道指標指齊破頂　納指跌0.2%　Zoom跌逾2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐盈警】順豐王衛道歉認沒有經營好　全日跌停 料首季盈轉虧蝕最多11億
【順豐盈警】順豐王衛道歉認沒有經營好　全日跌停 料首季盈轉虧蝕最多11億
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【國泰航空】HK Express下周推早鳥優惠　288元起訂日本機票、最遲明年3月底出發
【國泰航空】HK Express下周推早鳥優惠　288元起訂日本機票、最遲明年3月底出發
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股低港0.6%　夜期升36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股低港0.6%　夜期升36點（不斷更新）