【小米回購】小米連續第五日回購　涉資4.98億元

小米 （01810） 今日（9日）再度回購1944萬股，涉資4.98億元，最高價為26.1元，最低價為25.4元，為連續第五日回購。

小米今日全日跌1.9%，收報25.7元，成交額達29.57億。

小米生態鏈公司石頭科技傳造車，詳情可見﹕【下一頁】

近日回購詳情如下﹕

日期 回購股份數目 涉資（元） 4月9日 1,944.0萬股 4.98億 4月8日 1,902.0萬股 4.99億 4月7日 1,887.3萬股 4.99億 4月1日 766.5萬股 2.00億 3月31日 1,930.76萬股 4.99億

港交所公告顯示，小米在3月31日、4月1日、4月7日及4月8日分別進行回購。小米在3月31日回購1930.76萬股，每股最高價為26.2元，最低為25.5元，涉資4.99億元；其後則在4月1日以約2億元，回購766.5萬股，每股最高價為26.35元，最低價為26.25元；4月7日以4.99億回購1887.3萬股，最高價為26.9元，最低價為26.25元；4月8日以4.99億回購1902萬股，最高價為26.6元，最低價為26.05元。

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編輯：區嘉俊