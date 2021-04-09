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【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股

股樓投資 22:43 2021/04/09

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港股業績期告一段落，縱觀已放榜的板塊中，以受惠疫情的科技及物管股較突出。踏入4月，市場開始消化美債上升因素下，恒指有望再試3萬點，因此宜繼續留意和低吸這兩大板塊的績優股份，博取北水在稍後時間回流追捧，並配搭個別收息股打造組合。當中4隻智勝股，值得趁目前尚未起動之際部署，捕捉潛在升浪。

4月值博智勝股和買賣策略一覽：

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去年疫情導致多地封城，推動物業管理需求。而內地發改委和住建部等部門推出政策，鼓勵物管企業經營領域延伸至養老、托幼及快遞收發等，打造結合生活服務的物管模式，也利好行業發展。此外，物管行業的集中度尚低，擁有大量資金的大型物管股可藉併購同業為業務增值，對物管股的估值具正面作用。

和科網股一樣，生物科技股同樣於近月出現調整，但鑑於不少股份有力角逐港股通成分股席位，加上內地及各地陸續有新疫苗面世，鼓勵藥企們增加產能下有利推動業界收入，加快它們轉虧為盈，進入盈利高增長周期。

【騰訊700】騰訊傳獲當局 有條件批准私有化搜狗 或需支付50萬元人幣罰款  詳情請看【下一頁

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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