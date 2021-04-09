【樓市現象】業主28年前52萬買馬鞍山居屋 持貨多年沽出單位 樓價升幅驚人

今年第一季樓市走勢強勁，踏入第二季樓市交投持續熾熱，樓價也有望創新高，中原城市領先指數CCL最新報181.31點，創36周新高，按周升0.54%，不少長情業主也先行沽貨獲利離場，獲利甚豐。

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世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，二手市況向好，自由市場居屋同樣受注目。市場新近錄得馬鞍山居屋福安花園成交，單位為2座高層C室，實用面積431平方呎，2房2廳間隔，座向西北，享海景。單位原開價598萬，放盤1個月，減價15萬或2.5%，獲買家以583萬元（自由市場價）承接，實用面積呎價13,527元。

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據了解，原業主早於1992年8月以52.6萬元（未補地價）購入上址，持貨逾28年至今沽售，料獲利甚豐，如以帳面價計算，樓價升幅達10倍，十分驚人。

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記者：陳詠妍