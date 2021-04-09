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【美股分析】美知名經濟學家: 聯儲局未改幣策前 美股有望再漲三至四成

股樓投資 21:33 2021/04/09

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美國沃頓商學院（Wharton School）教授Jeremy Siegel周四（9日）接受外媒訪問時表示，在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）態度仍未強硬前，美股今年或能上升三至四成，但如果聯儲局改變寬鬆路綫，或有機會下跌兩成。

【美股焦點】新經濟股首季暴跌 ARKK成份股邊隻跌得最殘?

他解釋，現階段並非是需要緊張的時刻，他認為美股牛市會繼續出現，直至通脹超出預期時，聯儲局才會介入，屆時投資者便要多加小心。但他提醒不應看輕通脹風險，因社交禁令解除、疫苗普及率提高後，旅遊、會議等經濟活動得以恢復，經濟將出現強勁增長，繼而令通脹升溫。

Jeremy Siegel預測通脹可能達4%或5%，增速遠超聯儲局預期的2.2%，Jeremy Siegel指：「如通脹速度比預期快，聯儲局或會很快介入，屆時股市也會受到影響，恐會立即下跌20%。」

不過，他上月初受訪時曾警告，利率走高帶來的挑戰，將會持續壓制增長股，雖然不至於像20年前的科網泡沫一般，但他強調，未來6至12個月內，非科技類股票將會是市場贏家，又指美國目前為經濟重啟提供了支撐，有利價值股表現，而非科技股或增長股。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 股票 鮑威爾 通脹 美國 美國聯儲局 疫苗

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