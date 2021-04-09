【騰訊700】騰訊傳獲當局 有條件批准私有化搜狗 或需支付50萬元人幣罰款

科網巨頭騰訊(00700)去年收購百度(09888)主要對手之一的內地搜尋引擎營運商搜狗(美：SOGO)一事取得進展。外電引述消息人士表示，內地反壟斷監管當局準備有條件批准騰訊將這間內地第三大搜索引擎公司的交易，反映監管當局在加強行業審查的同時，仍為個別大型企業的交易開綠燈。騰訊全日收報620.5元，微升0.1%。

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消息指，內地國家市場監督管理總局不反對騰訊以35億美元收購其尚未持有的搜狗60％股權，但前提是騰訊願意設立一個特殊機制補救，以確保數據安全和個人信息得到保護，這在內地國家市場監督管理總局批准的交易中屬首次。另有消息指，由於未有適切報告交易，以接受反壟斷審查，故騰訊還需支付一筆約50萬人民幣的罰金，與以往同類違規案件的處罰一致。

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除了私有化搜狗，騰訊有份持股的兩大電競直播平台虎牙和鬥魚合併，由於同樣觸及行業壟斷監管也獲市場關注。消息稱，一旦作出類似的補救措施，騰訊合併虎牙和鬥魚的計劃，也將很快獲批，只要不妨礙市場進入新競爭者，當局不介意公司的實際市場主導地位。

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