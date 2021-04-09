【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元

受疫情影響，本港市民在去年沒有出遊，不過政府於今年年度《財政預算案》預留近2.46億，獎勵逾4,500名公務員與1名親友同行到外地去旅行，住宿、飲食、交通及機票費用均可「實報實銷」，2人同行最多可獲5.5萬元資助，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。

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公務員事務局局長聶德權回覆，立法會特別財委會書面提問時指，政府設「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，用來獎勵長期服務滿20年或以上，而且工作表現優良的員工。所有非首長級公務員，又從未獲得政府任何旅行獎勵，均符合資格考慮。此計劃的獎勵配額是根據各局或各部門，符合服務年資規定的合資格人士申請，按每27名人員給予一個配額(1:27)的比率分予各局或各部門。

翻查資料，上年度《財政預算案》開支達3,377萬元，今年將預留近2.46億元，按年增加了7.3倍。聶德權解釋，受疫情影響2020/21年度獲獎人員，未能在該年度出發旅行，故政府把獎勵延至明年3月31日，並把該年度預算開支轉入2021/22年度，以應付兩個年度開支增加。

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責任編輯：陳頌潔