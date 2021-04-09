  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公僕獎勵】政府撥逾2.46億元　獎勵4500公務員旅行 2人同行包食宿交通　最多資助5.5萬元

理財智慧 20:29 2021/04/09

分享：

受疫情影響，本港市民在去年沒有出遊，不過政府於今年年度《財政預算案》預留近2.46億，獎勵逾4,500名公務員與1名親友同行到外地去旅行，住宿、飲食、交通及機票費用均可「實報實銷」，2人同行最多可獲5.5萬元資助，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。

延伸閱讀：

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【樓市熱話】公務員月入2.5萬想買600萬樓　網民紛紛錯重點：「9年怎儲到300萬？」   【下一頁

公務員事務局局長聶德權回覆，立法會特別財委會書面提問時指，政府設「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，用來獎勵長期服務滿20年或以上，而且工作表現優良的員工。所有非首長級公務員，又從未獲得政府任何旅行獎勵，均符合資格考慮。此計劃的獎勵配額是根據各局或各部門，符合服務年資規定的合資格人士申請，按每27名人員給予一個配額(1:27)的比率分予各局或各部門。

翻查資料，上年度《財政預算案》開支達3,377萬元，今年將預留近2.46億元，按年增加了7.3倍。聶德權解釋，受疫情影響2020/21年度獲獎人員，未能在該年度出發旅行，故政府把獎勵延至明年3月31日，並把該年度預算開支轉入2021/22年度，以應付兩個年度開支增加。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

財政預算案 住宿 疫情 機票 聶德權 公務員事務局

上一篇文章

【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子

下一篇文章

【樓市熱話】成都新樓盤閣樓只得1.3米高 業主無奈要跪著移動

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買