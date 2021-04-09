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【Archegos斬倉】瑞信在Archegos斬倉事件中損失慘重　據報擬重組對沖基金部門

股市 20:52 2021/04/09

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瑞信在美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件中損失慘重。

外電報道，由於瑞信（美﹕CS）在美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件中損失慘重，瑞信擬進行全面改革，計劃重組對沖基金部門，未來幾個月內大幅削減經紀業務。瑞信拒絕評論有關報道。

圖看Archegos斬倉事件懶人包﹕

    點擊圖片放大
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該報道指，是次Archegos Capital斬倉事件對瑞信影響甚大，瑞信現時已收緊部分資金融資條件，並希望通過削減經紀業務，以避免減少其他部門的預算。

瑞信現時為歐洲最大主要經紀商，經紀業務為瑞信主要收入來源之一。有知情人士透露，瑞信擔憂，在削減經紀業務後，或會影響其他證券部門員工士氣，引發離職潮。

近日亦有報道指，瑞信已開始致電客戶，以改變掉期（Swap）協議中的保證金要求，以符合其主經紀商協議中更為嚴格的條款。報道指，瑞信正由靜態保證金轉向動態保證金。此舉可能迫使客戶提供更多抵押品，並有機會減少某些交易的獲利能力。

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【Archegos斬倉】瑞信在Archegos斬倉事件損失慘重　據報正收緊對沖基金融資條款

【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨

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編輯﹕賴奕羚

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