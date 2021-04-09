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鍾情屋苑配套　買家講價成功　以意頭筍價購藍灣半島

股樓投資 20:12 2021/04/09

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準買家入市，尋找合意筍盤尚要花上一番功夫，要用筍價買到心水盤則更不容易。最近就有換樓客睇中單位後成功議價以838萬元意頭價買入藍灣半島單位，以市場筍價購得新居。

【延伸閱讀】【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手【下一頁

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據美聯物業上東藍灣半島分行營業經理陳子雄透露，成交單位為藍灣半島1座低層F室單位，實用面積約455呎，兩房間隔，望內園及泳池景。業主原叫價約850萬元，獲區內用家接洽，用家認為單位客飯廳四正，對景觀及屋苑的完善配套十分滿意，價格相宜，遂與業主議價，終獲減12萬元以838萬元意頭價承接，折合實用呎價約18,418元，為市場筍價。

據悉，原業主於2000年3月以約289.5萬元購入上述單位，帳面獲利約548.5萬元，物業升值約1.9倍。

資料顯示，藍灣半島位於柴灣小西灣道28號，毗鄰小西灣運動場、高爾夫球場等體育場所，另設海濱長廊、中央公園、商場及住客會所等設施，交通網絡方面則有就近巴士站及小巴站，生活配套完善。

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撰文 : 謝昕蕎

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