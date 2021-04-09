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【尋人記】「小炒王」張浩源由炒郵票變炒股　稱不應以輸錢贏錢決定投機或投資

股市 20:31 2021/04/09

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「小炒王」張浩源由炒郵票變炒股　稱不應以輸錢贏錢決定投機或投資

新冠疫情爆發後，資金變相湧入股市炒股，不論年青人還是年長人士，也會買股票「傍身」。近日電視節目《尋人記》熱播，在20多年前有「小炒王」之稱、年僅11歲的張源源，由當年排隊買郵票去「炒郵票」，變成投身於金融界去「炒股票」。張源源現已改名為張浩源，由於自小對數字敏感，大學就讀會計系，現已在金融界打滾10多年，作為保薦人的角色負責新股上市。

隨時間過去，張浩源的思維方式有所轉變，注重投資多於投機，指出「唔應用最終贏錢定唔贏錢的結果，決定投資或者投機」。

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1997年的《星期日檔案》曾報道炒賣郵票熱潮，並訪問了當年只有11歲的張浩源，他曾經試過凌晨4時排隊買郵票，不過去到1998年時，炒賣郵票潮不再，再訪問張浩源，他也由炒郵票變儲硬幣，不過，也未能為他大賺一筆。

張浩源於《尋人記》第三度受訪時笑言，當年買下的郵票成為大堆「蟹貨」，又形容「跌得最慘是這次」。不過，他同意趁早學懂也是好事。

相關文章：【股市解構】大摩郭強盛：中國股票持「中性」看法　互聯網及非必需消費品估值仍不算高

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編輯：袁諾曦

郵票 股票 會計

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