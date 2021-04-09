【樓市熱話】成都新樓盤閣樓只得1.3米高 業主無奈要跪著移動

「圖片只供參考」，買回來的商品與當初的標示不一相信不少人都遇過。但在四川成都，就有業主在收樓時發現與預期的不同，原本寫明「精裝躍層，3.9米挑高客廳」，實際只有3.7米，樓梯一踏上去就會搖晃，閣樓更只得1.3米高，業主高先生要彎腰跪著才能移動。

【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手 【下一頁】

據內媒報導，涉事樓宇位於保利大都匯小區，房屋每平米單價要一萬多元人民幣。當初發展商的宣傳是精裝閣樓，可是業主高先生在收樓時卻發現，閣樓僅得1.3米高，人無法在閣樓站立，高先生身高1.7米，他在閣樓即使跪著，也無法挺直腰板，稍不注意頭就會和天花板來一次親密接觸。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【樓市熱話】屋企廁所全玻璃設計 你接不接受到？ 網民：納米樓一個人住怕甚麼 【下一頁】

雖然發展商宣稱「精裝」，但實際上也是問題多多，樓梯像蹺蹺板似的，以及輕易取下的螺絲，讓業主們大跌眼鏡。不過在業主們的買樓合約中顯示，發展商並未標明樓宇的層高。但在業主們提供的一張發展商的宣傳資料上，卻寫著「精裝躍層，3.9米挑高客廳」的字樣，但經量度後卻發現只有3.7米。

據了解，業主們已經向成都市新都區住建局以及新都區市場監管局反映了此事，相關部門也已經介入調查。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠



