【閃‧亮‧人生@iM網欄】我愛廣東歌之當RubberBand遇上MR

愛聽香港樂隊、更愛Cantonpop

在香港有幾隊Band我是很喜歡的。讀書的年代我很喜歡Beyond。近年則受到我兒時好友的薰陶下,去了學打鼓,特別愛聽Rubberband和MR.的歌。

在剛剛過去的復活節長假期,當然沒有錯過RubberBand在紅館開的Show!真的很久沒有現場看Concert,雖然限坐一半現場觀眾,絕對無損入場Fans的情緒高漲,Encore再Encore!

聽完Concert的確有點意猶未盡,我在網上發現了一個很好聽丶很新的音樂節目,叫《Music Panda》,由著名音樂人陳丹儀和LMF / ViuTV音樂節目《Chill Club》鼓手Kevin主持的。Episode 2的節目就正正找了Rubberband的主音「6號」,還有MR.的主音「阿綸」布志綸,Band界兩強相遇、經典演繹由他們二人所親自揀選、跨越幾個世代的流行音樂作品,真的「正」到一個點!

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

率性、好聽又好看的網絡音樂節目

以前聽音樂,認識樂隊和歌手們,就單靠電視台的音樂節目主持丶又或是靠電台DJ介紹。時代的轉變,完全改變了我,應該說是影響了未來一代人聽歌的習慣。

在我來說,現在我認識新音樂的渠道,主要靠Digital Media。除了在Apple Music 找Cantonpop List去新歌試聽,在今時今日人人也可以做自媒體的大環境底下,很多歌手或音樂人也會在Youtube Channel、Facebook、IG等平台推出不同的網上音樂節目,反應非常好,且觸及的人數亦非常廣泛。

今次推介的節目有香港兩大樂隊的主音歌手「6號」和「阿綸」同台Jam歌,不但唱出自己樂隊的名曲,更互相演繹對方的代表作,甚至他們兩人各自都很欣賞的唱作人(當中也包括了我近期大愛的香港新晉唱作歌手林家謙)的歌曲。相互和音,配合Live Band樂手們不一樣的編曲伴奏,太好Feel了吧!

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

兩隊Band都是同期出道,一起經歷「相似但又不同」的10年音樂路,正所謂「十年人事幾番新」,人生又有幾個10年呢?而兩人的樂隊分別各自經歷自己和隊友的人生不同階段、高低起跌。

在節目中讓兩位主音「赤裸祼」的分享作為音樂人背後的辛酸、樂隊的成名歌曲不為人知的小故事......甚至其中一Part,節目主持人很直接地問到兩位主音,是敵是友的關係......Interesting!

網上節目,就是沒有太大的時間限制、沒有太多的忌諱。在節目中,可以很隨心、很不經意的,想唱的就唱、想說的就說!很率性、很好聽,也很好看!

香港樂壇已死?!

作為香港樂壇的一個小小聽眾,絕對不能夠、亦完全沒有資格評論香港的樂壇是否已死。只知道,用心做音樂仍然會打動人心,引起共鳴的。而我,更加是個自稱「No Music No Life」的佼佼者!我的生活日常,哪怕是坐車、辦公室工作、沖涼、瞓覺、行山、畫畫,甚至是Staycation,都必定要帶備「高音甜、低音準」的Speaker或Head Phone,配上我至愛的廣東歌傍身!

感謝在香港仍繼續努力、耕耘付出的一班音樂人。是你們讓我們平淡的生活添上美麗的色彩,陪伴香港人走過不同階段的人生!

真心推介大家聽聽聽或看看這一集的網上音樂節目,由兩位我本人十分喜愛的香港樂隊主音真情演䆁,真的很好聽呀!我自己當然二話不說,聽完節目已立即將每首歌曲加入了我手機裡的Music Play List啦!

超級好聽Song List分享,源自《Music Panda》Episode 2:

00:01:40 #SimpleLoveSong by #RubberBand

00:05:52 #小傳奇by #MR.

00:14:13 #認錯by #優客李林

00:19:31 #是錯也再不分by #Beyond

00:23:46 #時光倒流一句話 by #林家謙

00:28:54 #LetUsGoThenYouandl by #Serrini

00:41:08 #未來見 by #RubberBand

00:45:03 #經得起變化 by #布志綸

00:48:58 #漫長 by #RubberBand

00:53:11 #森林 by #MR.

01:05:07 #TheBestlsYetToCome by #At17

01:07:33 #最後晚餐 by #SupperMoment

01:14:16 #早班火車 by #Beyond

01:16:59 #今天應該很高興 by #達明一派

事不宜遲,好的東西一定要和大家分享,先睇睇片:

正如《Music Panda》主持人所講,如喜歡我今期的專欄內容,請「CLS*」啦!

*CLS: Comment, Like, Share

作者_陳嘉賢簡介: 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢,先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

