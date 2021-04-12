【公關大娜移@iM網欄】潮流文化價比天高 香港幾時先有「防彈少年團」？

題：潮流文化價比天高 香港幾時先有「防彈少年團」？

文：陳仕娜 (公關大娜移)

上周有幸觀賞本土男團Mirror的拉闊表演，當下認老，在下「白目」，不懂12位嫩男之美。視覺上，除了姜糖嗒落有點甜之外，其他面目已經模糊。或許外國月亮特別圓的心理作崇，忍不住思念起BTS少年的美貌。

韓國地方細細，僅五千餘萬人口，卻以花美男、K-POP、韓劇侵入全球。文化創意行業產值2017年直逼8,400億港元，跑贏Samsung及Hynix的經濟貢獻。

（小題：bold）文化立國影響深遠

不要小覷打打閙閙的愛情片，風靡一時的《大長今》、《冬日戀歌》，到《來自星星的你》、《太陽的後裔》，直至去年大熱的《愛的迫降》，不但帶挈男女主角人氣爆燈，連帶廣告、劇集、音樂、出版、旅遊、彩妝、名牌服飾等行業，衍生出龐大的經濟效益。《大長今》當年製作費僅70億韓圜(折合約4,700萬港幣)，卻翻動了逾400倍的驚人回報。

韓國天然資源匱乏，九十年代的總統金大中別具慧眼，以「文化立國」，在預算中撥1%扶持文創行業、成立「韓國文化產業振興院」，並制訂《文化產業振興基本法》，坐言起行培植「韓流」，三十年間長成參天大樹。

（小題：bold）男女天團十年磨一劍

K-POP偶像是大韓民族最佳軟實力，EXO獲邀到青瓦台會見特朗普父女；總統文在寅致函祝賀防彈少年團歌曲躋身二百強。這些炙手可熱的新星大多來自於SM、YG、JYP及Big Hit四大娛樂公司。他們生產偶像的模式很類近：每年在幾萬名12至16歲的靑少年，進行長達十年的地獄式集訓，經過無數次海選，最後嚴挑一成新人出道，包括「少女時代」、「東方神起」、「Super Junior」、「G-Dragon」，還有「防彈少年團」。

點解香港未出到防彈少年團？昔日的東方荷里活，剩下寥寥可數的明星孵化器，TVB、Viu、英皇、寰亞、太陽、星夢娛樂，學院派僅只香港演藝學院、香港話劇團，十隻手指數完。國際級的巨星凋零，哥哥梅姐羅記走了，曼玉楚紅葉童神隱了，發哥華仔專注行山做運動⋯⋯

這些年，政府堆砌磚頭，弄了西九文化區、星光大道之外，還做了些甚麼？培養新力軍方面，無疑是放任自流。

年青人苦無出頭天，日日躁動不安，是當今的大矛盾。唱歌跳舞做戲編曲寫劇本拍廣告，最講求創意DNA，非常適合觸角敏銳的新世代發展。像造星這類貼近年輕脈搏的節目，甫推出即引起全城哄動，可見剛需的殷切。曾經風靡亞洲的四小龍，只有韓流予人活力澎湃的勃勃朝氣。難道780萬人的香港出產一個舉世知名的男女天團，也是一個遙不可及的夢？

▲ 韓國防彈少年團堪稱是全球最具人氣的男子組合

▲ 港產男團MIRROR現在風頭甚勁，迷倒香港萬千少女。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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