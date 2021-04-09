【筍盤推介】大型屋苑超近西鐵站樓下就係商場 3房單位景觀開揚啱哂大家庭

股市動蕩，但樓市卻繼續熱鬧，多個屋苑本月成交量處於高位。最近樓市的其中一個特色，是不少換樓客出動市場找尋大單位，以下介紹的三房單位，位於非常鄰近港鐵站的屋苑，換樓人士不妨留意一下。

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是次介紹的單位位於天水圍的天盛苑，鄰近港鐵天水圍站，是天水圍區內最近港鐵站的居屋屋苑。天盛苑於1999年落成，樓齡為31年。屋苑設有17座住宅，合共6,580個單位，是全港提供最多單位的居屋屋苑。天盛苑旁設有樓高2層的天盛商場，設有冷氣街市、多間食肆、特色小食店和便利店等商舖，交通及生活起居也十分方便。

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放盤單位位於天盛苑C座高層3室，為3房單位，實用面積594平方呎，自由市場叫價835萬元，居二市場叫價540萬元，較適合持綠表資格、又打算換樓的家庭。



以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 天水圍天盛苑C座高層3室（物業編號：AN215721） 單位面積： 594平方呎 間隔： 3房 叫價： 835萬元(自由市場價)；540萬(居二市場價) 賣點： 鄰近西鐵天水圍站、交通方便

屋苑旁設有商場

單位處於高層，景觀開揚

合大家庭

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記者：陳詠妍