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【筍盤推介】大型屋苑超近西鐵站樓下就係商場 3房單位景觀開揚啱哂大家庭

股樓投資 19:38 2021/04/09

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股市動蕩，但樓市卻繼續熱鬧，多個屋苑本月成交量處於高位。最近樓市的其中一個特色，是不少換樓客出動市場找尋大單位，以下介紹的三房單位，位於非常鄰近港鐵站的屋苑，換樓人士不妨留意一下。

【樓市故事】為左同阿仔住近啲 外區客由青衣搬到將軍澳 870萬購將軍澳廣場2房，詳見【下一頁

是次介紹的單位位於天水圍的天盛苑，鄰近港鐵天水圍站，是天水圍區內最近港鐵站的居屋屋苑。天盛苑於1999年落成，樓齡為31年。屋苑設有17座住宅，合共6,580個單位，是全港提供最多單位的居屋屋苑。天盛苑旁設有樓高2層的天盛商場，設有冷氣街市、多間食肆、特色小食店和便利店等商舖，交通及生活起居也十分方便。

【樓市現象】港鐵上蓋九龍藍籌屋苑 呎價仲係1.3萬 今個月首6天已錄9宗成交，詳見【下一頁

放盤單位位於天盛苑C座高層3室，為3房單位，實用面積594平方呎，自由市場叫價835萬元，居二市場叫價540萬元，較適合持綠表資格、又打算換樓的家庭。
 

以下為單位相片：

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    +6

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 天水圍天盛苑C座高層3室（物業編號：AN215721）
單位面積： 594平方呎
間隔： 3房
叫價： 835萬元(自由市場價)；540萬(居二市場價)
賣點：
  • 鄰近西鐵天水圍站、交通方便
  • 屋苑旁設有商場
  • 單位處於高層，景觀開揚
  • 合大家庭

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3d35xmn

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

成交 商舖 居屋 天水圍 港鐵 天盛苑
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