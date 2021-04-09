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曾淵滄：資產膨脹高於通脹

名人薈萃 19:35 2021/04/09

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前陣子，新世界發展（00017）統一了皇都戲院大廈業權。在整理這座有多年歷史的建築物期間，竟然發現不少塵封多年的歷史「文物」，於是舉辦一個展覽會。復活節假日時，筆者前往參觀，了解當年的歷史、生活……筆者不是在香港長大，因此這一次的參觀也見識了不少。
最吸引我的是當年的售樓廣告，那是上世紀六十年代初的廣告。廣告上沒有說明每個單位的面積，但從圖則來看，實用面積應該有600平方呎，售價14,200元起，算起來呎價24元，24元是甚麼概念？問了導賞員，答案是當時打工初級文員、工廠工人月薪30元，雲吞麵一碗3毫子。
事隔60年，如今北角新樓呎價3萬元至4萬元，很舊的舊樓呎價也許也值得7,000元。也就是說，舊樓價是當年的292倍。新世界發展將來重建後，發售時呎價必超過4萬元，若以今日的新樓呎價對當年的新樓呎價比較，上升了1666倍。
當年月薪30元的初級文員，目前月薪多少？當年3毫子的雲吞麵，目前又可以賣多少錢？今日初級文員的月薪可能是9,000元，是當年的300倍，一般雲吞麵則不可能每碗售90元，估計售36元，是當年的120倍。
這說明為甚麼香港賣雲吞麵的店愈來愈少，雲吞麵店的工人薪水上升300倍，而雲吞麵價格只上升120倍，如何經營下去？
收租回報薄利但穩定
雲吞麵價格上升是計算在通脹率，但是樓價上升則不計算在通脹率中，這是資產膨脹。看來，香港甚至全世界資產膨脹率都遠高於通脹率，這說明這個世界鈔票愈印愈多，但大部分是進入有錢人、有物業、有股票資產的人的口袋中。
恒生指數以1964年為基數年，當時定此基數為100點，如今近29000點，也就是說是上升290倍。如果有人在60年前於北角買一個單位的樓房，持有至今，也該上升290倍，兩者升幅相近。當然，買樓者的實質回報，一定遠遠高於買股票者。理由是槓桿關係，是買樓可以借按揭，慢慢的供樓，供了數年，租金收入已超越按揭的分期付款，20年甚至更早，就可以清掉所有的貸款。
賣每碗36元的雲吞麵真的難以經營下去？非也，現在每碗31元起的米綫店到處開，香港麥當勞更是全世界售價最低的麥當勞。因此，經營一盤生意也不能簡單地價格的上漲速度來衡量其生存的能力，薄利多銷是從古至今皆正確的經商道理，買樓收租回報是穩定但不可能大幅上升。因此，有點閒錢的人當然更熱衷於炒股票，希望能經常買中1年升1倍的股。

本文節錄自703期WEALTH 置業安居

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撰文 : 曾淵滄

曾淵滄 概念 股票 北角 展覽 電影院 麥當勞 新世界 皇都戲院大廈 收租
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