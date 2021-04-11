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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】邊種玫瑰最深受女生喜愛？你又見過幾多種？

名人薈萃 08:30 2021/04/11

分享：

世上有超過150種不同品種的玫瑰以及成千上萬種不同的雜交品種。既然有這麼多的玫瑰花種類可供選擇，爲何我地通常只看到幾種的玫瑰品種呢？有些玫瑰品種更有生命力。除了易於運輸之外，還有足夠長的花期供我們欣賞。 今日，Flora Rabbit 介紹最常見既三種。

 

No.1 長莖玫瑰

長莖玫瑰是的雜交品種，是最常用的玫瑰花材。這種優雅的長莖玫瑰一直非常受歡迎。長莖玫瑰的用途廣泛而且顏色豐富多變，其長莖特點也使得它成為花束的完美花! 長莖玫瑰是最深受女生喜愛!

 

長莖玫瑰的用途廣泛而且顏色豐富多變，其長莖特點也使得它成為花束的完美花。 (網上圖片)

 

No. 2庭園玫瑰

第二位是庭園玫瑰，亦被稱為古典玫瑰，體積小，通常不到五英寸寬。庭園玫瑰有多種顏色及豐富的花瓣層。事實上，庭園玫瑰外觀與牡丹相似，因此有人因為其相似之處而稱庭園玫瑰為牡丹玫瑰。

 

老式的庭園玫瑰，花朵大而茂盛，自然蓬鬆。這種花可以追溯到14世紀，因此也經常被戲稱為老派花卉。自從花農大衛·奧斯丁將他的雜交古英格蘭玫瑰推向市場之後，這種玫瑰在近年來越來越受歡迎。

庭園玫瑰外觀與牡丹相似，因此有人因為其相似之處而稱庭園玫瑰為牡丹玫瑰。 Flora Rabbit 於Easter 期間插了一束白色既庭園玫瑰。

No. 3 多頭玫瑰

多頭玫瑰是玫瑰中較小的類型，一個莖上有多個花苞。迷你玫通常在每個莖上有三到五朵花，多頭玫瑰在您的標準雜交玫瑰類型和庭園類型中生長，並有相似的顏色品種。

 

 

多頭玫瑰是玫瑰中較小的類型，一個莖上有多個花苞。迷你玫瑰通常在每個莖上有三到五朵花。

最近，Flora Rabbit 研究幾款母親節玫瑰花保鮮花瓶，歡迎iMoney 讀者到Flora Rabbit Facebook 選購。另設『Flora Rabbit DIY母親節保鮮花工作坊』就快到母親節，為表達心意，可以自己DIY一個獨一無二既保鮮花甁送比媽咪。

 

 

 

Flora Rabbit 研究幾款母親節玫瑰花保鮮花瓶，歡迎

 

課程內容：

- 介紹保鮮花特性及保養方法

- 花材處理及基本鐵線技巧

- 基本玻璃瓶設計及花藝設計

- 教授保鮮花設計，再由學員自由創作

-適合零花藝經驗人士，初學者都能輕鬆做到

-費用包括材料、工具借用和導師費用

- 小班教學，歡迎自組包班 (最多4人)

 

 

Flora Rabbit將舉辦『Flora Rabbit DIY母親節保鮮花工作坊』，歡迎大家可以DIY一個獨一無二既保鮮花甁送比媽咪。此為紫紅玫瑰花保保鮮花瓶。

 

有興趣者可於4月18日(星期日）或之前於電郵florarabbit1@gmail.com或Flora Rabbit Facebook 報名留位。名額有限，先到先得。

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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