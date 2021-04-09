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白金漢宮宣布菲臘親王逝世 享年99歲

環球政經 19:40 2021/04/09

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英國白金漢宮在本港今晚（9日）7時左右宣布，英國菲臘親王逝世，終年99歲。

英女皇老公菲臘親王今日99歲生日 白金漢宮公布兩口子結婚72多年恩愛合照 （有相睇）【下一頁

聲明表示，菲臘親王今早在溫莎堡安詳離世，皇室成員陪伴在側，女王陞下深感悲傷地宣布，她心愛的丈夫、菲臘親王殿下逝世。聲明又指，進一步公告將在適當時候發布。 王室與世界各地民眾一起哀悼他的逝世。

首個開腔王室成員 威廉稱將與弟弟哈里對話 強調王室家庭不是種族主義者 【下一頁

菲臘親王是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫，婚姻長達73年。

 

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責任編輯：羅浩濂
 

英女皇 菲臘親王 皇室
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