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【英倫的天空@iM網欄】有望成歐洲最快復甦國 疫情後英國人新思維

名人薈萃 09:02 2021/04/11

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現在全英超過一半人口已經完成第一針疫苗，除了必要的行業，包括超級市場外，很多業務都是在家工作，所有餐廳只可做外賣生意，大街小巷都有點十室九空的感覺，幸好學生已經回復正常返學。在街上常常看到學生們的蹤影，才感覺到城市還有些少生氣。

 

由四月十二日開始英國放寬封城措施，進入第二階段。所有店舖可以重開業務；包括商場、髪型店、美容院、健身室、圖書館等。此外；餐廳及酒吧的戶外餐座可以營業，政府亦鼓勵英國人在境內旅遊促進經濟，大家當然非常期待。

 

「大衞叔叔，你哋點睇未來的發展機會？」

 

依條問題不易答；其實很多英國人都反思疫情對他們的未來生活的影響，我哋幾個老友上星期舉行六人戶外火窩兼韓燒派對，發牙痕有下列見解：

 

疫情下，英國樓價不跌反升，一方面係英國樓市在全球比較下未係好貴，英國人也知道香港人移民潮來勢洶洶，醒目的知道未來置業需求大，買嚟投資及出租回報，比疫情下在英投資生意更穩陣。

 

有關醫療、營養健康及衞生用品業務的需求增大，防疫及接種疫苗可能成為每年必做事項，英國人對清潔及防疫的要求也高咗，大家不妨看看有冇商機。

 

疫情下英國人試過差不多整年在家工作，非常喜愛，現在民粹力量，打工仔團結，覺得在家工作既可以照顧家人，工作效率又唔下降 （當然老板未必這樣想），一股力量正希望將在家工作恆常化，辦公室及寫字樓的租務市場預期會疲弱。

 

同樣；個個在家工作；冇乜必要唔出街，零售商店、餐廳及商場都要想想，轉轉銷售模式，網上購物平台將更受歡迎。

 

家已經將工作及生活結合，一房單位完租約後，冇必要再住近辦公地方；年輕人都喜歡搬遠少少；有小孩的家庭更加不在話下，由城市小屋搬往近郊大屋，廣大生活空間是王道，養番隻名種小貓小狗令家更充滿溫馨活力，大家追求親近大自然，附近有得行行山，跑跑步，釣釣魚……

 

執筆當天，英國政府推出歡迎港人計劃，出資4.6 億港元協助BNO英籍香港人融入英國生活，如此隆重宣布，實屬少有，背後是一錘定音，由政府上下官員帶領英國人民接納及認同港人的英籍身份。英國首相約翰遜才剛不久前接見四個新移居香港家庭，政治公關招數層出不窮，未來發展大家就拭目以待。

 

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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