【英倫的天空@iM網欄】有望成歐洲最快復甦國 疫情後英國人新思維

現在全英超過一半人口已經完成第一針疫苗，除了必要的行業， 包括超級市場外，很多業務都是在家工作， 所有餐廳只可做外賣生意，大街小巷都有點十室九空的感覺， 幸好學生已經回復正常返學。在街上常常看到學生們的蹤影， 才感覺到城市還有些少生氣。

由四月十二日開始英國放寬封城措施，進入第二階段。 所有店舖可以重開業務；包括商場、髪型店、美容院、健身室、 圖書館等。此外；餐廳及酒吧的戶外餐座可以營業， 政府亦鼓勵英國人在境內旅遊促進經濟，大家當然非常期待。

「大衞叔叔，你哋點睇未來的發展機會？」

依條問題不易答； 其實很多英國人都反思疫情對他們的未來生活的影響， 我哋幾個老友上星期舉行六人戶外火窩兼韓燒派對， 發牙痕有下列見解：

疫情下，英國樓價不跌反升， 一方面係英國樓市在全球比較下未係好貴， 英國人也知道香港人移民潮來勢洶洶，醒目的知道未來置業需求大， 買嚟投資及出租回報，比疫情下在英投資生意更穩陣。

有關醫療、營養健康及衞生用品業務的需求增大， 防疫及接種疫苗可能成為每年必做事項， 英國人對清潔及防疫的要求也高咗，大家不妨看看有冇商機。

疫情下英國人試過差不多整年在家工作，非常喜愛，現在民粹力量， 打工仔團結，覺得在家工作既可以照顧家人，工作效率又唔下降 （當然老板未必這樣想），一股力量正希望將在家工作恆常化， 辦公室及寫字樓的租務市場預期會疲弱。

同樣；個個在家工作；冇乜必要唔出街，零售商店、 餐廳及商場都要想想，轉轉銷售模式，網上購物平台將更受歡迎。

家已經將工作及生活結合，一房單位完租約後， 冇必要再住近辦公地方；年輕人都喜歡搬遠少少； 有小孩的家庭更加不在話下，由城市小屋搬往近郊大屋， 廣大生活空間是王道，養番隻名種小貓小狗令家更充滿溫馨活力， 大家追求親近大自然，附近有得行行山，跑跑步，釣釣魚……

執筆當天，英國政府推出歡迎港人計劃，出資4.6 億港元協助BNO英籍香港人融入英國生活，如此隆重宣布， 實屬少有，背後是一錘定音， 由政府上下官員帶領英國人民接納及認同港人的英籍身份。 英國首相約翰遜才剛不久前接見四個新移居香港家庭， 政治公關招數層出不窮，未來發展大家就拭目以待。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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