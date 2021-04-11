【英倫的天空@iM網欄】有望成歐洲最快復甦國 疫情後英國人新思維

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【宏觀術數@iM網欄】一文讀通-極簡香港山龍
現在全英超過一半人口已經完成第一針疫苗，除了必要的行業，
由四月十二日開始英國放寬封城措施，進入第二階段。
「大衞叔叔，你哋點睇未來的發展機會？」
依條問題不易答；
疫情下，英國樓價不跌反升，
有關醫療、營養健康及衞生用品業務的需求增大，
疫情下英國人試過差不多整年在家工作，非常喜愛，現在民粹力量，
同樣；個個在家工作；冇乜必要唔出街，零售商店、
家已經將工作及生活結合，一房單位完租約後，
執筆當天，英國政府推出歡迎港人計劃，出資4.6 億港元協助BNO英籍香港人融入英國生活，如此隆重宣布，
作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。
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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）
欄名 : 英倫的天空