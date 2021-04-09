【互認基金】相距一年 終有3隻北上基金獲批

▲ 自去年3月以來，中證監於上月再放行3隻北上互認新基金。

相隔一年，終有北上互認基金獲批，全是債券產品。內地媒體指，3隻主打中資美元債券基金有新突破，包括華夏精選固定收益配置基金、易方達香港精選債券及弘收高收益波幅管理基金，剛獲開閘，暫只擬專攻機構大戶，尚未在零售層面推售。

業界指，自去年3月至今，市料中證監再未有新批北上互認基金，但中外資基金公司卻未有停步，反而快馬加鞭，爭相申批旗艦產品。

市料去年底至少有5隻新基金排隊侯審，包括瑞銀資產管理一次過上報3產品，分別為:「系統性資產配置均衡經典基金（美元）」、「中國機會股票美金（美元）」及「中國高收益債券（美元）。此外，「興證國際核心精選一中國核心資產基金」，由有冠軍分析師之稱的張憶東操盤。而東亞 （00023） 旗下「東亞聯豐亞洲策略基金」亦在輪候名單。

北上基金去年淨吸金144億【下一頁】

中港互認基金自2015年開通以來，內媒指，本港基金公司把旗下省招牌產品，在內地銷售共約有29隻北上基金。相反，內地基金公司把南下產品申批到港多達50隻。可惜，礙於過去4年多以來，市場反應一直欠佳，市場估計僅約20隻南下基金正式上架，在零售層面有售。

不過，內地A股經歷兩年大牛市，南下基金於去年末季的銷情有所升温，但卻難扭轉北熱南冷的局面，因北上基金迄今累計吸資165.54億元（人民幣，下同），反觀南下產品只吸金約5.46億元。

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記者：曾桂芬

責任编輯：陳楚源