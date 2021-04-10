【玄人‧峰語@iM網欄】用心去觀察事物 梅花易數要旨在心領神會

曾經有朋友問我，想學一些簡單的玄學技倆傍身，有什麼是最易入門? 我認為是卜卦。原因是你即使幾有天份，算命及風水非要花三五七年的時間去浸淫，才可浸出功力及經驗，但卜卦卻較為簡單，絕大部份的情況是可以看圖索驥，簡單易明。很多人認為卜卦就是搖龜殼金錢(即文王卦)，其實它只是一個渠道工具，我們認知的塔羅牌，也是卜卦的一種方法，只是演譯方法不同而已。

坊間有不同的卜卦方法，最為人知曉的除了上述提過的文王卦及塔羅外，大六壬、奇門及梅花易數亦是較為人所認識，但如果論最易入門，相信是梅花易數。《梅花易數》一書共分五卷，其中有關64卦占法相關的只有前三卷，後兩卷實為占字大全，相傳是宋朝邵康節所著的(但事實上應該是一部集體著作，但在此不作深究)。簡單而言，是不用起卦工具，只要觀察到一時的現象，便可透過此象數化為卦體，而再透過卦體預測事情。由於什麼工具也不用，而且出來的預測的結果非常準確，於是很多人都趨之若鶩。

事實上，多年前曾經有一老師親身表演一次梅花易數的神技，當時我跟他茶聚取經於算命及風水學理，在閒談之間，我不自覺地用手拍了小腿一下，於是老師問我今天晚上是否約了老朋友見面，我嘖嘖稱奇為何老師會得知。原來他是利用梅花易數，見我用手觸腳，代表手足相碰，卦象是手足相見。由此可見，梅花易數如運用得宜，的確是有此神測效果。

梅花易數如此神效，很多人對易學更加推崇，其實當大家有機會接觸，其實神效的重點在於用卦的人，而不在卦的本體。梅花易數又稱之為「心易」，原因是它的精神要旨在於要人用心去觀察事物的道理，起卦只是提供一個分析事情道理的脈絡、框架、發展及結果，最後事情的判斷，全部存乎主卜卦者的一念。換言之，梅花易數去到最高境界，看事並不需靠卦，全是卜卦者以他現場所見所聞得知的訊息判斷之後，假借卦象在推演而已。所以要學好梅花易數，首先要學習如何用心觀察與分析日常中的大小事，進而用梅花易的分析框架來推斷事情的可能發展。

當然，萬法皆有入門，去到極至才可不用工具，所以如要學梅花易數取卦，起初都有一些基本的方法去跟從的。按《梅花易數》卷一所載，起卦的方法非常繁多，從時間起卦、文字、東西的尺寸、聲音，到所遇見的所有人、事、物，只要有觸機，全都能夠起卦，但主要可分為「先天」和「後天」兩種方法。而無論是先天還是後天起卦，都是以「隨機」為原則，感應到什麼，就以它來起卦。至於如何去玩，容後再談。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！