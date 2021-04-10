  • 22°C
香港時間 : 2021410日 (六) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】用心去觀察事物 梅花易數要旨在心領神會

名人薈萃 10:02 2021/04/10

分享：

 

曾經有朋友問我，想學一些簡單的玄學技倆傍身，有什麼是最易入門? 我認為是卜卦。原因是你即使幾有天份，算命及風水非要花三五七年的時間去浸淫，才可浸出功力及經驗，但卜卦卻較為簡單，絕大部份的情況是可以看圖索驥，簡單易明。很多人認為卜卦就是搖龜殼金錢(即文王卦)，其實它只是一個渠道工具，我們認知的塔羅牌，也是卜卦的一種方法，只是演譯方法不同而已。

 

坊間有不同的卜卦方法，最為人知曉的除了上述提過的文王卦及塔羅外，大六壬、奇門及梅花易數亦是較為人所認識，但如果論最易入門，相信是梅花易數。《梅花易數》一書共分五卷，其中有關64卦占法相關的只有前三卷，後兩卷實為占字大全，相傳是宋朝邵康節所著的(但事實上應該是一部集體著作，但在此不作深究)。簡單而言，是不用起卦工具，只要觀察到一時的現象，便可透過此象數化為卦體，而再透過卦體預測事情。由於什麼工具也不用，而且出來的預測的結果非常準確，於是很多人都趨之若鶩。

 

事實上，多年前曾經有一老師親身表演一次梅花易數的神技，當時我跟他茶聚取經於算命及風水學理，在閒談之間，我不自覺地用手拍了小腿一下，於是老師問我今天晚上是否約了老朋友見面，我嘖嘖稱奇為何老師會得知。原來他是利用梅花易數，見我用手觸腳，代表手足相碰，卦象是手足相見。由此可見，梅花易數如運用得宜，的確是有此神測效果。

 

梅花易數如此神效，很多人對易學更加推崇，其實當大家有機會接觸，其實神效的重點在於用卦的人，而不在卦的本體。梅花易數又稱之為「心易」，原因是它的精神要旨在於要人用心去觀察事物的道理，起卦只是提供一個分析事情道理的脈絡、框架、發展及結果，最後事情的判斷，全部存乎主卜卦者的一念。換言之，梅花易數去到最高境界，看事並不需靠卦，全是卜卦者以他現場所見所聞得知的訊息判斷之後，假借卦象在推演而已。所以要學好梅花易數，首先要學習如何用心觀察與分析日常中的大小事，進而用梅花易的分析框架來推斷事情的可能發展。

 

當然，萬法皆有入門，去到極至才可不用工具，所以如要學梅花易數取卦，起初都有一些基本的方法去跟從的。按《梅花易數》卷一所載，起卦的方法非常繁多，從時間起卦、文字、東西的尺寸、聲音，到所遇見的所有人、事、物，只要有觸機，全都能夠起卦，但主要可分為「先天」和「後天」兩種方法。而無論是先天還是後天起卦，都是以「隨機」為原則，感應到什麼，就以它來起卦。至於如何去玩，容後再談。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】究竟人揀屋?還是屋揀人 ?
2021/04/05
【玄人‧峰語@iM網欄】究竟人揀屋?還是屋揀人 ?
【玄人‧峰語@iM網欄】一生的命題 人生在世都有自己的課題
2021/03/27
【玄人‧峰語@iM網欄】一生的命題 人生在世都有自己的課題
【玄人‧峰語@iM網欄】時代轉變帶動算命學上的革命
2021/03/20
【玄人‧峰語@iM網欄】時代轉變帶動算命學上的革命
【玄人‧峰語@iM網欄】「一生都是命，半點不由人」人要著眼於變數的業力
2021/03/13
【玄人‧峰語@iM網欄】「一生都是命，半點不由人」人要著眼於變數的業力
【玄人‧峰語@iM網欄】有冇移民命？ 能否移民只看驛馬?
2021/03/06
【玄人‧峰語@iM網欄】有冇移民命？ 能否移民只看驛馬?
風水 老師 梅花 表演 塔羅

上一篇文章

【一家四口 離家出走】日本政府如何派錢？

下一篇文章

交銀國際洪灝：比特幣是個泡沫但短期不會爆破 年底料可升至10萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風
【樓市熱話】10年買樓　為還錢只敢平遊　同學排到公屋　事主嘆：覺得好像錯過了很多
【樓市熱話】10年買樓　為還錢只敢平遊　同學排到公屋　事主嘆：覺得好像錯過了很多
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清