菲臘親王逝世 終年99歲（組圖）

英國白金漢宮宣布,英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王與世長辭,享年99歲。

王室聲明指,菲臘親王是在溫莎堡安詳離世,王室成員陪伴在則。英國主要建築物下半旗致哀。

與英女王成婚73年的菲臘親王,於2017年5月完成2萬次單獨出席公開活動後,由於身體健康欠佳,時年96歲他宣布退出王室職務,近年已甚至出席公開活動。

菲臘親王最後一次公開露面是一月時,與英女王一同接種新冠疫苗。但今年2月時,菲臘親王因身體不適送院,及後3月已出院。

王室聲明原文:

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle.

Further announcements will made in due course.

The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

Friday, 9 April 2021

