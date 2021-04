英國菲臘親王逝世 終年99歲（第二版）

▲ 菲臘親王逝世 終年99歲

英國白金漢宮宣布,英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王與世長辭,享年99歲。王室聲明指,菲臘親王是在溫莎堡安詳離世,王室成員陪伴在側。英國主要建築物下半旗致哀。

(第二版加入約翰遜回應)

外媒報道指,英女王於菲臘親王離世前一直陪伴在側。據悉菲臘親王周四開始情況惡化,有白金漢宮職員警告需盡快讓菲臘親王送院治療。每日電訊報引述消息人士指,菲臘親王不想在醫院內離世,希望以「自已的方式」安詳離去,妻子英女王最終尊重菲臘親王的決定。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)亦向菲臘親王表達敬意,表示他對英女王的「堅定支持」(steadfast support)會被世人銘記,同時讚揚菲臘親王對英國人無私付出。

菲臘親王葬禮預計下周六舉行,英國開始進行為期8天的哀悼。

與英女王成婚73年的菲臘親王,於2017年5月完成2萬多次單獨出席公開活動後,由於身體健康欠佳,時年96歲他宣布退出王室職務,近年已甚至出席公開活動。菲臘親王最後一次公開露面是一月時,與英女王一同接種新冠疫苗。但今年2月時,菲臘親王因身體不適送院,及後3月已出院。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

生於1921年的菲臘親王是希臘和丹麥王子,母親為英國維多利亞女王外孫女,英女王有親戚關係。菲臘親王年幼時因政局不穩,輾轉流落法國,並於1939年後加入英國皇家海軍。菲臘親王於二戰期間為英國海軍效力,並在1942年以僅21歲之齡獲提升為中尉,成為最年輕中尉之一。

二戰戰畢翌年,菲臘親王請求英王喬治六世讓他迎娶,早在1934年邂逅的伊利沙伯公主,即後來的英女王伊利沙伯二世。英王批准請求,但要求婚禮必須等到伊利沙伯公主21歲生日後舉行,並放棄希臘王子頭銜。兩人最終在1947年7月訂婚,同年11月20日在倫敦西敏寺完婚。

菲臘親王與伊利沙伯公主婚後共育有4名子女,分為查爾斯王子﹑安妮公主﹑安德魯王子和愛德華王子。

英王喬治六世於1952年離世後,長女伊利沙伯公主繼位,成為英女王伊利沙伯二世,開展至今最長君主在位時間。而長期伴隨左右的菲臘親王亦成為在位時間最長的君主配偶。菲臘親王與英女王伊利沙伯歷經多次王室風波,包括小姑瑪嘉烈公主的婚姻醜聞﹑長子查爾斯王子與戴安娜王妃及近來孫兒哈利及梅根的歧視指控。

菲臘親王作為運動愛好者,致力發展馬術運動。他同時亦是超過780個組織成員﹑主席及贊助人,更是愛丁堡公爵獎(The Duke of Edinburgh's Award)的主席。

王室聲明原文:

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen announces the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle.

Further announcements will made in due course.

The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

Friday, 9 April 2021

責任編輯:林建忠