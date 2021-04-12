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【有「情」人@iM網欄】接種疫苗前後唔好太焦慮！恐懼與血管迷走神經性昏厥

名人薈萃 08:45 2021/04/12

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近日，衞生防護中心呼籲市民，在接種疫苗前後要減低焦慮和恐懼，以免出現「血管迷走神經性昏厥」(Vasovagal Syncope)。據中心解釋，血管迷走神經性昏厥是一種反射性昏厥的現象。當身體或心理對某些觸發因素反應過敏，如見血或情緒受到極大衝擊，患者就會出現噁心、出汗、臉色蒼白、頭暈、視覺模糊、倦怠、短暫去知覺等症狀，而昏厥人士亦有機會出現抽搐的情況，不過患者一般會很快恢復過來。

接種疫苗時，焦慮、恐懼或者痛楚都有可能引起急性壓力反應，身體的副交感神經系統在正常情況下，會自然調節這些壓力，可是一旦出現極端抑制的反應，短時間內患者的心率和血壓會急降，導致輸送腦部的血液不足而昏厥，此舉有如司機大力剎停部車一樣。

其實「血液/受傷/注射」(blood-injury-injection, 簡稱BII)是特定恐懼症的一種，這是身體遇到危險時的原始保護機制，使人瞬間進入「假死狀態」，試圖增加生存機會，統計上較年青的女性會比較容易出現這種狀況。其實，有血管迷走神經性昏厥反應的人並不代表身體欠佳，此反應本身亦不會帶來傷害。若果症狀出現，患者最好能盡快躺下，並墊高雙腿。如未能躺下，最好蹲下或坐下。若徵狀持續，可嘗試將頭部彎低至兩膝之間，亦可以嘗試把雙腿交叉重叠，收緊腿部及腹部肌肉，雙手手指互相緊扣並用力對拉。有研究已經清楚證明，這些反壓力動作能有效阻止昏厥出現。

事實上，筆者除了運用心理分析和認知行為治療去幫助患有「血液/受傷/注射」恐懼的個案之外，亦會教導他們在日常生活中練習增加血壓的動作，目的為增加他們面對恐懼情境的信心。剛剛就有位客人一臉滿意地向我匯報：「我居然可以在戲院裏面睇到這齣『有血』的電影！」我心裏面替他高興之餘，其實已悄悄地為他設定了下一個升級plan！

作者_Matthew Lee（李健祥）簡介：

天躍家庭醫學與輔導資深心理治療師，致力協助情緒病患者，除了處理病徵外，更著意引導他們去理解病徵背後所呈現的種種意義和生機。

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撰文 : Matthew Lee（李健祥）

欄名 : 有「情」人

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衞生防護中心 過敏 頭暈 電影院 疫苗 行為治療 治療 壓力

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