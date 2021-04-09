【網民熱話】太早得悉有消費券拖延消費？　網民：遠水難救近火

新一份財政預算案宣佈向每名合資格市民派發電子消費券，擬與現行儲值支付工具營辦商合作，連續5個月向市民派發消費券，每月1,000元，合共5,000元。但最近就有網民在討論論發帖，以「你們覺不覺得消費券反而令市道差了？」為題，指出消費券令市民拖延消費，「遠水救不到近火」。

事主觀點：

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帖文一出引來網民討論，不少網民都同意事主的觀點，並且認為分別派發1000元的作用不大，「只派5千元這麼少，還要每個月限制用1千，除了普通食飯，買日常用品外還可以幹甚麼？看一下美國總共已經每人派了起碼幾萬元。」、「其實大部分電子產品都是一千、兩千元，我覺得每個月最少派2000，三個月總共六千才差不多」、「他要分開每個月1千蚊，實際上就好難用來買非必需品」

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但亦有網民持相反意見，並詳細分析消費券的好處，「有基本經濟和行政知識都應該知道派現金是極低效率的經濟措施，無任何針對性，極多錢會落在無需要救助的行業和地方，例如有人儲起，有人消費去外國，有人買股票等，都不是現時行業上最急的地方，疫情下中小企好大壓力，如果不針對令他們多了收入，會造成更多失業問題，中小企派錢方案不是長久之法，亦是治標不治本，反而幫到他們提升營業額，持續五個月，這個措施比起一次性派，可能令中小企有多幾個月時間準備和反應。」

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責任編輯：黃苑筠



