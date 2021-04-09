【租樓理財】對單位一見鍾情　租客靠一招打動業主　終以95折租到單位

香港樓價高企，並非人人都想置業，部分人情願租樓，但要搵到心儀租盤不易，就算搵到心儀租盤，要令業主願意減租，也要花心機。利嘉閣李啟昌說，長沙灣泓景臺6座高層G室，實用面積約517平方呎，兩房間隔，月租叫價19,000元，放租約兩個星期，即獲客洽詢，終以18,000元成功租出，實用面積呎租約35元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

據了解，業主於2003年8月，以約178.4萬元購入上述單位。若以月租18,000元計，現可享約12.1厘的租金回報率。李啟昌續說，泓景臺現時有約25個單位放租，月租叫價由16,800元起。

【有相睇】「破頂價」購將軍澳居屋欣明苑 單位無豪華裝修都吸客？【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機