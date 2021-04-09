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【租樓理財】對單位一見鍾情　租客靠一招打動業主　終以95折租到單位

股樓投資 20:04 2021/04/09

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香港樓價高企，並非人人都想置業，部分人情願租樓，但要搵到心儀租盤不易，就算搵到心儀租盤，要令業主願意減租，也要花心機。利嘉閣李啟昌說，長沙灣泓景臺6座高層G室，實用面積約517平方呎，兩房間隔，月租叫價19,000元，放租約兩個星期，即獲客洽詢，終以18,000元成功租出，實用面積呎租約35元。

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據了解，業主於2003年8月，以約178.4萬元購入上述單位。若以月租18,000元計，現可享約12.1厘的租金回報率。李啟昌續說，泓景臺現時有約25個單位放租，月租叫價由16,800元起。

【有相睇】「破頂價」購將軍澳居屋欣明苑　單位無豪華裝修都吸客？【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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