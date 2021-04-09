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【中國經濟】通脹雖升但不是人行收水原因 美銀點睇今年人行貨幣政策？

股樓投資 18:58 2021/04/09

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中國今日公布3月通脹數據，美銀證券發表報告指，內地CPI及PPI均高於市場預期，預計兩者將於未來幾個月進一步增加，其中CPI隨著消費需求反彈，核心通脹預計上升。不過美銀指出CPI雖然上升，但仍大幅低於中央2021年設定的3%目標。

至於PPI方面，美銀預計PPI將於第二季到達高位，而該行指出要關注通脹從PPI傳遞到CPI的影響。美銀預期相關影響屬溫和，內地通脹成為人行緊縮貨幣政策的誘因的機會有限。不過該行指出，國務院副總理劉鶴領導的金融穩定與發展委員會提出要保證價格基本穩定，意味政策立場將偏緊縮。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

貨幣政策 金融 中國人民銀行 通脹 PPI CPI 中國

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