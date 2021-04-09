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紐約擬推富豪稅可達52％ 或成全美國最高

環球社會熱點 18:57 2021/04/09

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紐約州打算向年收入超過100萬美元（約780萬港元）的居民徵收富豪稅，最高邊際稅率可能高達52%。

美國總統拜登有意提高企業稅，以資助2萬億美元的基建方案之際，紐約州議會也計劃推出富豪稅，打算向年收入超過100萬美元（約780萬港元）的居民徵收富豪稅，最高邊際稅率可能高達52%。如議案獲通過，連同紐約本身徵收的稅項計算，紐約將會創下美國最高入息稅率。

拜登不排除讓步 美商界望企業稅只加到25% 【下一頁】

全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建 【下一頁】

美國前總統特朗普（Donald Trump）於2017年簽署「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），富人當時可獲減稅。但新冠疫情衝擊下，紐約州的公共開支大幅增加，議員認為現時應向富人加徵稅以應對經濟衰退及開支大增的情況。

美媒報道，目前由民主黨人掌控的紐約州參議院周二（6日）通過一項議案，向年收入逾100萬美元者徵收富豪稅。但這項議案仍有待該州眾議院通過，才可交由紐約州長科莫（Andrew Cuomo）簽署生效。

根據2018年的紐約州數據，近300萬紐約市居民報稅，當中只有3萬人年收入超過100萬美元。按照議案，只有年收入高於2,500萬美元（約1.95億港元）的居民才需支付最高的52%稅率。

美國會倡推富豪稅 每年徵收3% 【下一頁】

紐約州多年來都是美國貧富懸殊最嚴重的地區，根據美國人口普查數據，紐約州於2019年成為全美國堅尼系數最高的州分。但紐約州計劃推出富豪稅，同時引起部分人反對。楊安澤有意角逐紐約市長選舉並於民主黨内初選領先，他表明反對富豪稅。

正爭取紐約市長選舉民主黨內提名的花旗集團前副主席麥奎爾（Ray McGuire）認為收富豪稅會弄巧反拙，指政府會將企業和高收入家庭趕離紐約市，令城市流失稅收和就業機會。

責任編輯：鄭錦玲

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